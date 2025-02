Ordine e disordine

“Man mano che si procede nel tempo, il grado di disordine di qualunque sistema isolato o chiuso aumenterà sempre”.

La seconda legge della termodinamica, che governa quasi tutti i principi della nostra vita e delle cose che abbiamo attorno a noi, è di fatto una misura del disordine; o scientificamente parlando, dell’entropia.

L’entropia aumenta naturalmente nel tempo: il tuo giardino si riempie di erbacce ed il calore del tuo caffè si disperde nell’ambiente, raffreddandolo.

Le aziende falliscono, gli Stati vanno in crisi, la finanza e l’economia vivono momenti di difficoltà sempre maggiore. Di fatto, tutto decade naturalmente ed il disordine prende sempre più il controllo delle nostre vite.

“L’aumento dell’entropia è ciò che distingue il passato dal futuro, dando una direzione al tempo” scriveva Steven Hawking nel suo saggio ‘Dal big bang ai buchi neri. Breve storia del tempo’.

L’unico modo per combattere l’entropia è applicare una quantità di energia quanto meno uguale ed opposta a quella che genera il disordine. Se non pulisco casa per 10 giorni, l’impegno per rimetterla in ordine (quindi l’energia) tenderà a crescere sempre di più.

Così, in un momento in cui tutto si trasforma velocemente, creando disordine nelle nostre vite, (la transizione energetica, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, i cambiamenti demografici) avremo bisogno di un’applicazione forte, organizzata e corale, affinché tutto torni all’ordine cui auspichiamo.

Le aziende di successo investono tempo e denaro per ridurre al minimo l’entropia. Forniscono formazione al personale, cercano di mantenere alta la qualità e la vivibilità negli ambienti di lavoro ed eliminare sistematicamente il decadimento dovuto alla burocrazia.

E nel nostro mondo? Quello dei risparmi?

Gli italiani hanno dimostrato un livello di disordine che mette a rischio il futuro.

Ecco perché, nel mese in cui noi di Wall Street Italia diamo spessore al valore della consulenza finanziaria, l’impegno che chiediamo e di cui ci facciamo portavoci è quello di impiegare tutta l’energia possibile per contrastare l’ondata di entropia e riportare l’ordine lì dove non c’è più.

Protezione del capitale umano, creazione di rendite finanziarie, accumulazione di nuovi capitali: non si può più prescindere dal prendere per mano le persone di questo Paese ed accompagnarle verso un futuro in cui l’entropia sia sotto controllo, almeno fino alla prossima ondata di disordine.

