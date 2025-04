La tenacia dell’investitore, da “Mercati che fare”

Negli investimenti vince il temperamento. Questa frase di Peter Berstein ci indica la strada maestra per il successo negli investimenti: la permanenza negli stessi.

Le più grandi lezioni di investimento non possono essere insegnate in un’aula, vanno vissute. Le lezioni dolorose sono i migliori insegnanti.

Investire non è un gioco. Il mercato rialzista dura dall’ultima vera crisi (quella di Lehman) mentre sul mercato sta entrando una percentuale sempre maggiore di protagonisti che non hanno mai sperimentato un mercato ribassista. Ma quando il mercato scenderà rapidamente, tutte le nostre convinzioni saranno messe in discussione, così come le strategie, i progetti.

Nulla le erode come il calo dei prezzi delle azioni. È un po’ come in aereo: abbiamo tutti volato con cielo sereno, senza turbolenze ma molti di noi hanno anche viaggiato su voli stressanti.

Non ci preoccupiamo davvero del pilota finché non serve davvero. In un momento di difficoltà il pilota preparato non ha prezzo, perché il prezzo da pagare, nel caso del volo, sono le nostre vite, e negli investimenti, invece, è il nostro futuro.

“Qual è il principale fattore determinante per il successo di un investimento? Gli investitori di successo della storia non sono stati più intelligenti di quelli di minor successo, né hanno avuto fonti di informazione migliori. La qualità che li ha accomunati è piuttosto il temperamento, motivo per cui nessuno ha mai scoperto come arricchirsi frequentando corsi o leggendo libri. “La strada verso il successo negli investimenti è lastricata di indipendenza di spirito, risolutezza e coraggio delle proprie convinzioni”.

Queste parole, del noto economista americano Peter Bernstein, spiegano un concetto solo apparentemente ovvio. Il mercato innesca risposte emotive che portano a errori e chi è attrezzato per gestirli ha più probabilità di riuscita. Non è una sorpresa.

I mercati rialzisti creano l’illusione di guadagni senza rischi, ma il mercato ribassista successivo affonderà queste convinzioni. Se la folla crede che un mercato rialzista continuerà, allora sarà scontato che avvenga.

Ma se poi crolla tutto all’improvviso? Investire durante un mercato rialzista è molto redditizio. Ma uscire presto, mentre i profitti crescono, è difficile. Ecco perché si parla di «parco buoi».

Per avere successo bisogna essere indipendenti e decisi, con il coraggio di apparire sbagliati agli occhi altrui. Ma sapendo di non esserlo.