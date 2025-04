Investimenti per obiettivi, da “Mercati che fare”

Ciò che allontana molti di noi dal raggiungere i propri obiettivi è l’incapacità di sostenere nel tempo le nostre scelte. Forse perché ci dimentichiamo del perché le abbiamo fatte. Ricordare e reimmaginare costantemente quei perché, potrebbe aiutarci davvero a non perderci per strada…

Si dice spesso che per pianificare al meglio i propri investimenti sia necessario definire i propri obiettivi. Questo sembra banale, ma in realtà non lo è affatto, visto che noi tutti siamo abituati a vivere nell’oggi, visto che «del doman non v’è certezza».

E allora l’unica opportunità che abbiamo è quella di visualizzare il domani. La visualizzazione gioca un molo significativo nel processo di definizione degli obiettivi. Immagina il futuro finanziario che desideri con dettagli vividi.

Questa visione non solo motiverà, ma fungerà anche da costante promemoria degli obiettivi da perseguire. La visualizzazione permette di immaginare i risultati raggiunti attraverso gli investimenti da pianificare e offre una connessione con le mete da perseguire.

Visualizzare nei dettagli la casa dei sogni, il tuo ufficio, le attività di svago. Più dettagliate sono le immagini, più forte sarà la determinazione che metteremo nel raggiungere gli obiettivi. Ecco perché serve riflettere sulle emozioni che si sperimentano nel raggiungere gli obiettivi.

Che sensazioni si provano? Felicità, sicurezza, libertà?

Bisognerebbe dedicare alcuni minuti al giorno per immaginare il proprio successo finanziario. Come fosse un «collage» visionario fatto di ritagli di riviste, immagini stampate o digitali che rappresentano gli obiettivi finanziari, collocato in un luogo visibile, alla stregua di un promemoria quotidiano.

Ricordare ed immaginare costantemente quei perché potrebbe aiutarci davvero a non perderci per strada.

Ricordare ed immaginare costantemente quei perché potrebbe aiutarci davvero a non perderci per strada.