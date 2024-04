L’editoriale del magazine Wall Street Italia di aprile

Dai Pink Floyd con “Money”, ai Dire Straits con “Money for Nothing” dagli AC/DC con “Money Talks” a Rino Gaetano con “La Borsa”, dai The Beatles con “Can’t Buy Me Love” agli Abba con “Money, Money, Money”, sono tantissimi i cantanti ed i gruppi musicali che nei testi delle loro canzoni hanno inserito riferimenti più o meno espliciti al denaro. Il denaro è una delle sirene più ammalianti che si conosca. Il denaro è il principe del fornello, è il buttadentro in discoteca, è l’infelicità e l’affanno di chi si ritrova da solo. Denaro facile, denaro veloce, denaro guadagnato con un click, con un bit, con uno stop loss o un take profit, denaro, tanto denaro, denaro quanto ne serve e di più. E allora pronti, in tanti a rincorrere bitcoin e cripto, aumenti di capitale e nuove quotazioni.

Una volta investire in borsa era un percorso di competenza, di analisi di bilanci, di embedded value e di cassettisti. Oggi si compra e si vende ad alta velocità. Compriamo azioni di aziende di cui non sappiamo nulla, di mercati di cui non sappiamo nulla e lo facciamo con velocità tali che l’unico vantaggio è quello di pagare commissioni a go-go. Così, come al casinò, l’unico che vince sempre e tanto è il banco, anche in borsa gli unici a vincere sempre e tanto sono i gestori delle piattaforme cui non importa l’esito delle vostre transazioni. Per loro l’unica cosa che conta è che voi ne facciate sempre di più di transazioni, sempre di più.

E allora non meravigliatevi se la percentuale di trader che subiscono perdite, in base a diverse fonti, è tra il 70% e l’80% .

Secondo alcune stime, solo circa il 10-20% dei trader al dettaglio riesce a registrare profitti costanti nel lungo periodo. Insomma questo quadro che conoscono solo quelli che si registrano, giocano, perdono, piangono e abbandonano è un quadro che si allarga sempre di più.

Professionisti che cambiano la tua vita in poche ore ne spuntano ogni 10 minuti, guru improvvisati cui varrebbe la pena chiedere: “Perché se sei così bravo vuoi fare affari con i miei soldi? Perché se hai un metodo infallibile ti poni la briga di insegnarlo al sottoscritto e non lo usi per te?”. Risparmi e investimenti meritano di più. Meritano attenzione, valore e cura, perché sono la base su cui costruiamo presente e futuro, perché del passato raccontano la nostra storia e i nostri sacrifici per essere diventati ciò che siamo ora.

Per abbonarti al magazine Wall Street Italia clicca qui