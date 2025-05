Definire l’obiettivo, da “Mercati che fare”

Non sono i soldi l’obiettivo. I soldi sono il mezzo per finanziare l’obiettivo, per realizzare bisogni e progetti. La vita può essere lunga o breve, questo non lo decidiamo noi; ma la larghezza, come la viviamo, quello che ci mettiamo dentro, lo decidiamo noi.

Quanti milioni di persone nel mondo sono stati assistiti da consulenti finanziari o dai loro omologhi bancari? Quante di queste si sono preoccupate davvero di rincorrere il massimo rendimento? Quasi tutte.

Legate alla ricerca del tasso migliore, del prodotto migliore, del consiglio migliore, della “soffiata” migliore. E quante di quelle persone si sono preoccupate, invece, di massimizzare il rendimento della loro vita? Probabilmente nessuno.

Eppure la vita è fatta di gioie, felicità, pensieri, momenti tristi, cupi e brutti. Ma tutto questo fa parte della scena di ogni giorno. La vita non è denaro.

Qualche giorno fa ho incontrato una persona che conosco da tempo. Si chiama Andrea, ha 62 anni ed è già in pensione. Per anticipare il pensionamento ha lavorato instancabilmente per decenni.

Non ha mai amato ciò che faceva, ma pensava ai soldi che avrebbe avuto a disposizione dai 62 anni in poi. Aveva un obiettivo: mettere da parte denaro per riuscire ad andare in pensione presto perché avrebbe voluto divertirsi, viaggiare, provare a fare ciò che non aveva potuto perché troppo impegnato con il lavoro. Ma, una volta giunto al traguardo, non ha trovato né gioia né sollievo. Per lui solo delusione e rimpianto.

Queste le sue parole. «Leo, potrei aver raggiunto il mio “obiettivo” di andare in pensione presto – mi ha detto – ma a che prezzo? Dove sono i decenni di lavoro dedicati a raggiungere questo momento? Quei sacrifici mi sono costati la mia salute, le mie relazioni intime e, soprattutto, la mia giovinezza».

Il denaro non è mai un obiettivo, è uno strumento che finanzia la vita che vuoi vivere. Ma la vita devi viverla.

La vita si allinea con gli scopi finanziari che sono la lente attraverso la quale si visualizzano tutte le decisioni. È questa la vera sfida della consulenza: saper guidare le persone nel processo di identificazione della vita che desiderano definendone gli scopi finanziari.