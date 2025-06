Dammi solo un minuto… Il tempo non torna più

Ricordate? La famosissima canzone dei Pooh “Dammi solo un minuto?”. È un brano iconico della musica italiana e che, nella sua accezione strettamente sentimentale, sottolinea quanto sia importante anche solo “Un soffio di fiato, un attimo ancora”, così come ci ricorda la seconda frase del ritornello della canzone stessa.

Ai Pooh sembra rispondere Fiorella Mannoia, artista ed interprete straordinaria della musica di casa nostra. Lo fa con la sua: “Il tempo non torna più”. Una canzone il cui testo sottolinea come il tempo misuri irrimediabilmente le nostre vite “Il tempo non torna più e ieri non eri tu oggi chi sei? Cos’è che cambia la vita in noi e quello che adesso hai, domani non lo vorrai”.

Ieri, oggi, domani. Passato, presente e futuro che si rincorrono e scandiscono, scrivendole, le nostre storie. Del resto il tempo è sempre al centro delle nostre attenzioni, almeno nelle considerazioni che normalmente facciamo; tuttavia, mi chiedo: “abbiamo la corretta valutazione di quanto tempo spendiamo in faccende che spesso non ci portano a nulla?“.

Il tempo non si risparmia, si vive. E se il tempo si vive allora è giusto dargli il giusto valore, così come bisogna dare il giusto valore alle persone con cui ne facciamo uso, ed alle occasioni in cui lo spendiamo.

Il tempo è una moneta preziosa che una volta spesa non torna indietro. Non esiste una banca del tempo, non esiste una carta di credito del tempo da ricaricare.

Ma il tempo, se ne facciamo buon uso, può diventare il nostro miglior alleato nel creare quella ricchezza necessaria a sostenere ogni momento delle nostre vite. Quando sarete giunti fino in fondo a questo articolo, il tempo speso per leggerlo non lo ritroverete. Spero che questa lettura ne abbia compensato il valore. 10 minuti al giorno in un anno sarebbero due giorni e mezzo.

Vi rendete conto? 15 minuti in dieci anni, sono 38 giorni. Quando chiedete 10 minuti a qualcuno pensateci e fatelo quando li chiedono a voi.