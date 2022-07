Le voci circolavano da mesi. Ora la conferma ufficiale dai diretti interessati. Il matrimonio tra la presentatrice Ilary Blasi e l’ex calciatore Francesco Totti è arrivato al capolinea. Le prime indiscrezioni sulla crisi erano state lanciate da Dagospia a febbraio, dopo mesi in cui l’ex capitano della Roma e la conduttrice tv non si vedevano più insieme. Poi, però, i due avevano smentito le voci sulla rottura. Ieri l’annuncio ufficiale in due comunicati separati. Social in tilt, con commenti a valanga, tifosi increduli. Dal “6 unica” al ricevimento di matrimonio nel castello, al doppio comunicato stampa che ufficializza la rottura. Vent’anni dopo, il re e la regina di Roma si lasciano.

Ma come tutti i matrimoni che finiscono, ora si dovrà affrontare la fase della separazione dei beni. Una pratica tanto più complessa quanto maggiori sono i patrimoni individuali e familiari. Ed è proprio il caso della coppia Totti e Blasi che, in quasi venti anni di matrimonio, ha accumulato un patrimonio consistente composto da società e diversi beni immobiliari. C’è già chi ha iniziato a fare i conti. La verità è che si tratta di un’operazione piuttosto complicata.

Il patrimonio di Francesco Totti

Per Francesco Totti soltanto le sue ultime 21 stagioni con il club capitolino l’ex capitano, tra stipendio e diritti di immagine gli avrebbe assicurato la cifra netta di 84,25 milioni.

Ma i guadagni di Francesco Totti non guardano solamente al mondo del calcio. A questi si aggiungono, poi, i frutti dei suoi investimenti fatti negli anni. In particolare, Francesco, ha fondato ben sette società, attive nel settore immobiliare, controllate dalla holding Numberten srl, il cui patrimonio si aggira intorno a 7 milioni di euro. Totti, poi, detiene partecipazioni finanziare in altre società come l’Immobiliare Acilia, la Immobiliare Dieci e Longarina.

C’è poi l’ultima attività a cui Totti si sta dedicando in ambito sportivo: l’attività di scouting attraverso la società di consulenza sportiva CT10 Management, grazie alla quale spera di scoprire nuovi interessanti talenti da inserire nel mondo del calcio.

Il patrimonio di Ilary Blasi

Più difficile stabilire i guadagni di Ilary Blasi, la cui carriera si è svolta in ambito televisivo. Per restare all’ultimo impegno televisivo, quello dell’Isola dei Famosi, indiscrezioni parlano di guadagni per circa 1 milione di euro.

Per condurre il Grande Fratello, ad esempio, si crede che Blasi abbia guadagnato circa 25 mila euro a puntata (si parla di 650 mila euro a stagione). Altri guadagni sono poi quelli legati ai profili social della Blasi, che ad esempio su Instagram conta quasi 2 milioni di seguaci.