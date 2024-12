Massimo Boldi, tra risate e riflessioni: ecco il nuovo film “A Capodanno tutti da me”

Massimo Boldi torna al cinema con una commedia natalizia che supera il tradizionale cinepanettone. “A Capodanno tutti da me” è una pellicola che, tra risate e situazioni paradossali, invita a guardare oltre la leggerezza delle festività e invita tutti a riflettere su quello che c’è davvero di importante nella vita. Guardando a un’esistenza più autentica, fatta di valori veri e pochi sotterfugi. Tutto questo senza disdegnare una piacevole risata, di tanto in tanto, che non fa mai male. Anzi.

In particolare, il ritorno sul grande schermo di Boldi con “A Capodanno tutti da me”, arriva grazie a una commedia che promette risate e riflessioni, distaccandosi in maniera netta dai tradizionali cinepanettoni. Il film, diretto da Toni Fornari, vede l’attore lombardo nei panni di Lorenzo Colombo, un ministro ex sessantottino che organizza una cena di fine anno con amici parlamentari. Senza eccedere negli spoiler, la serata prende una piega del tutto inaspettata a causa di un incantesimo, portando il protagonista a confrontarsi con il suo passato e le sue scelte di vita. Il cast stellare include Nancy Brilli, Paolo Conticini, Massimo Ceccherini, Francesca Manzini, Alessandro Greco, Giucas Casella e Raffaella Fico. Il film è un adattamento dell’omonima commedia teatrale di Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. La pellicola sarà nelle sale italiane durante le festività natalizie, offrendo al pubblico una storia che combina elementi comici e momenti di riflessione.

Massimo Boldi, nelle interviste precedenti all’uscita in sala, ha spiegato come il film sia appunto un’opera che coniuga comicità e riflessione. Il suo personaggio si trova infatti a vivere una situazione paradossale durante una cena di Capodanno, costringendolo a riconsiderare scelte e valori. Ambizione, tradimenti, sensi di colpa in una commedia brillante, che affronta il tema delicato dell’integrità morale e dei veri sentimenti. L’attore sottolinea l’importanza di rinnovare la tradizione comica italiana, entrata in crisi specie negli ultimi anni, puntando sempre più su storie che fanno sorridere ma invitano al tempo stesso alla riflessione. Per chi volesse, mercoledì 1° gennaio, in seconda serata, in esclusiva assoluta, l’anteprima del film “A Capodanno tutti da me” verrà trasmessa su Canale 5.