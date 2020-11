L’eredità di Maradona: “Almeno 75 milioni” fra residenze e auto di lusso

La volontà di Diego Armando Maradona, espressa in un’intervista, sarebbe stata quella di “donare tutto”, senza lasciare “nulla” i suoi eredi. La legge, però, non consentirà la messa in pratica dei propositi del campione – che comunque non si erano mai tradotti in un vero testamento. Secondo quanto letto nelle cronache, i figli e le compagne che il Pibe de oro ha avuto nel corso della sua vita erano già pronti da tempo a lottare per avere un pezzo della sua fortuna.

Il quotidiano argentino Clarin, il primo a dare la notizia della morte di Maradona, ha stimato il patrimonio accumulato dalla leggenda del calcio fra i 75 e i 100 milioni di dollari. Si tratta di un’indiscrezione, va sottolineato, anche perché le stime della stampa nazionale sono particolarmente ballerine.

Gli eredi di Maradona

Fra i beneficiari legali dell’eredità di Maradona non potranno essere esclusi i figli Dalma, Diego Junior, Jana, Diego Fernando, Giannina. Secondo indiscrezioni pubblicate dal Clarin, il Pibe de oro avrebbe, però, altri sei figli che potrebbero chiedere la prova del Dna. A occuparsi della questione sarà l’avvocato Matias Morla, che in merito alla chiacchierata lotta per l’eredità ha affermato:

“Non esiste, ad oggi, una battaglia legale per l’eredità di Maradona: i suoi figli hanno tutti gli stessi diritti. Il suo vero lascito è il brand che può nascere dal suo nome, un brand che se fosse stato valorizzato così come hanno fatto campioni ‘normali’ del calibro di Messi e Ronaldo, avrebbe fruttato patrimonio inesauribile e perpetuo, capace di sostenere anche mille eredi”.

Fra gli elementi più importanti dell’eredità economica di Maradona, il Clarin ha citato, in particolare, gli immobili, le automobili, i gioielli e i contratti di sponsorizzazione e utilizzo dell’immagine (Konami e EA Sports). Per quanto riguarda le residenze, il quotidiano argentino ha parlato di quattro case, di cui due a Buenos Aires, una a Bella Vista e l’ultima a Nordelta.