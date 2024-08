Lusso e investimenti made in Italy: l’evento di BNP Paribas

Il 19 settembre, presso la prestigiosa Diamond Tower di Milano, BNP Paribas organizza un evento esclusivo rivolto ai consulenti finanziari, incentrato sulle opportunità di investimento nel settore del lusso. L’incontro sarà un’occasione unica per ascoltare Maurizio Marinella, CEO di E. Marinella, che racconterà la straordinaria storia del marchio Made in Italy, diventato un simbolo di eccellenza globale.

L’evento di BNP

La serata non sarà solo un’opportunità per esplorare il legame tra imprenditorialità e lusso, ma anche per analizzare il panorama macroeconomico attuale, un tema di grande rilevanza per chi opera nel settore finanziario. Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte, offrirà una panoramica sulle prossime mosse delle banche centrali e sulle previsioni sui tassi di interesse, fornendo ai partecipanti preziose informazioni per orientare le proprie strategie di investimento.

Gli speaker presenti

Melania Grippo, Equity Analyst di BNP Paribas specializzata in beni di lusso europei, approfondirà le tendenze emergenti nel mercato del lusso, un settore in continua evoluzione che rappresenta un’area di grande interesse per gli investitori. La sua analisi metterà in luce le dinamiche che guidano questo segmento, evidenziando le opportunità per chi cerca di diversificare il proprio portafoglio con investimenti in beni di alta gamma.

L’evento vedrà anche l’intervento di Luca Comunian, Global Market Sales di BNP Paribas, e Pierpaolo Scandurra, CEO di Certificati e Derivati, che analizzeranno le soluzioni di investimento quotate offerte da BNP Paribas, spiegando come queste possano essere utilizzate per costruire un portafoglio efficiente e ben bilanciato.

L’occasione per i consulenti

L’evento, che sarà condotto da Leopoldo Gasbarro, Direttore Responsabile di Wall Street Italia, rappresenta un’opportunità imperdibile per i consulenti finanziari che vogliono ampliare le proprie conoscenze e scoprire nuove possibilità di investimento. Al termine della serata, i partecipanti avranno l’occasione di socializzare durante un aperitivo con vista panoramica sulla città, e riceveranno un omaggio esclusivo firmato E. Marinella come ringraziamento per la loro partecipazione.

I posti sono limitati, quindi è consigliabile registrarsi quanto prima per assicurarsi un posto a questo evento esclusivo. Per iscriversi, visitare il sito: https://investimenti.bnpparibas.it/BNPParibas-prodottidiinvestimento-eventi/