Lusso: Charles Leclerc investe in Chrono24

Il pilota monegasco di Formula 1, Charles Leclerc, che quest’anno si è classificato secondo nel campionato di Formula 1, insieme al fratello Lorenzo, che lo affianca nelle sue iniziative imprenditoriali, hanno investito insieme in Chrono24, il principale mercato online mondiale di orologi di lusso.

I due fratelli si uniscono ai precedenti investitori di Chrono24, tra cui la superstar internazionale del calciatore e super collezionista di orologi di lusso, Cristiano Ronaldo (annunciato a luglio 2023), la società di investimento della famiglia di Bernard Arnault, Aglae Ventures, nonché General Atlantic, Insight Partners e Sprints Capital – che insieme hanno guidato il round di serie C di Chrono24 nell’agosto 2021, del valore di 100 milioni di €, assicurandosi lo status di unicorno con una valutazione superiore a 1 miliardo di euro.

Ciò fa seguito al finanziamento di Serie B di Chrono24 nel 2019 di 43 milioni di € da parte di Sprints Capital, dell’ex direttore di Richemont Gianni Serazzi e del fondatore di YOOX-NET-A-PORTER Alberto Grignolo, tra gli altri, nonché al finanziamento di Serie A di 37 milioni di € dell’azienda da parte di Insight Partners nel 2015.

“Siamo estremamente orgogliosi di dare il benvenuto a Charles e Lorenzo nella nostra avventura con Chrono24”, ha commentato Carsten Keller, CEO di Chrono24. “Questi fratelli sono molto stimati e condividono la nostra passione per gli orologi, nonché la spinta verso l’eccellenza della nostra azienda. La loro esperienza è formidabile e insieme siamo pronti a raggiungere nuove vette”. “Il mondo degli orologi mi affascina da tempo come una delle mie tante passioni”, afferma il pilota di fama mondiale Charles Leclerc. “C’è una vera unione tra gli appassionati di orologi di tutto il mondo, e io e mio fratello siamo entusiasti di far parte ancora più profondamente di quella comunità attraverso il nostro coinvolgimento negli investimenti con Chrono24.”

Tim Stracke, fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di Chrono24, ha aggiunto:

“L’idea che una leggenda dello sport come Charles Leclerc si unisca a Chrono24 come investitore è entusiasmante. “Ha ottenuto un’eredità incredibile già molto presto nella sua vita, e la sua abilità come giovane investitore è un ottimo esempio della sua passione per la performance.”

Chrono24, mercato online per gli orologi di lusso, presenta la più grande offerta globale di orologi nuovi, usati e vintage è stata fondata nel 2003 e ha uffici a Karlsruhe, Berlino, New York, Miami, Tokyo e Hong Kong. Punto di riferimento per rivenditori di orologi commerciali, venditori privati e appassionati in 120 paesi. Il valore totale di tutte le collezioni di orologi monitorate su Chrono24 supera i 50 miliardi di dollari, ovvero l’8% del valore stimato di 750 miliardi di dollari di tutti gli orologi del mondo.