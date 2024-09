Negli ultimi anni, il tema dell’inclusività e del rispetto in ambito lavorativo ha attirato sempre maggiore attenzione, soprattutto in settori tradizionalmente dominati da una forza lavoro maschile come quello della cantieristica navale.

Fincantieri, leader europeo nel settore, ha deciso di affrontare la sfida con un’iniziativa pionieristica, il progetto “Respect For Future”.

Questo programma, come evidenziato da Lorenza Pigozzi, direttrice Comunicazione Strategica di Gruppo Fincantieri ed Executive Vice President, si pone l’obiettivo di sensibilizzare i dipendenti sulla cultura del rispetto, migliorando la qualità dei rapporti interpersonali e l’efficienza operativa.

Lorenza Pigozzi ha sottolineato come il rispetto inizi dalla capacità di ascolto, una dote essenziale per una leadership efficace:

«Direi che il rispetto è prima di tutto sapere ascoltare. Una cosa importantissima in un ambiente di lavoro: per esempio, se un capo non sa ascoltare, non c’è condivisione, ma un rallentamento degli obiettivi».

Con queste parole, Pigozzi evidenzia quanto una cultura del rispetto possa influire positivamente sulla produttività e sui rapporti tra colleghi.

L’iniziativa, che ha già coinvolto oltre 7.000 dipendenti e si concluderà a Monfalcone, è un esempio concreto di come Fincantieri stia adottando una gestione sempre più moderna e inclusiva.

Il progetto “Respect For Future” è parte integrante di EveryDEI, il modello di Diversity, Equity & Inclusion (DEI) del Gruppo Fincantieri. Attraverso questa iniziativa, l’azienda sta rafforzando la leadership inclusiva, promuovendo l’uguaglianza di genere e migliorando al contempo la produttività, dimostrando come il rispetto e l’inclusione possano incidere positivamente sia sulle relazioni interne che sulle performance aziendali.

