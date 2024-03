Lavoratori over 50 preziosi per le aziende: perché è una buona notizia per la consulenza

Nel panorama professionale contemporaneo, i lavoratori over 50 spesso subiscono stereotipi ingiusti e sono anzi davvero preziosi per le aziende. L’immagine radicata di persone ancorate alle proprie abitudini, poco propense al cambiamento e costose per le aziende, è stata smentita dai dati emersi da un recente sondaggio condotto da PageGroup, azienda leader nel settore della ricerca e selezione specializzata. Una buona notizia anche e soprattutto per il mondo della consulenza finanziaria italiana, dove due consulenti su tre hanno già varcato la soglia dei 50 anni.

Motivati, ambizionsi e flessibili

Una sorprendente scoperta è che il 62% dei professionisti over 50 cerca attivamente opportunità di sviluppo professionale. Ciò contraddice categoricamente l’idea diffusa di una mancanza di motivazione, evidenziando un desiderio di crescita e apprendimento continuo. Contrariamente al mito dell’attaccamento alle vecchie pratiche, molti lavoratori senior si sono adeguati allo stile lavorativo contemporaneo, inclusa la flessibilità delle postazioni (con solo il 16% che esprime disapprovazione). Inoltre, il 44% ha indicato la resistenza al cambiamento come uno degli errori principali dei manager, sottolineando la volontà di abbracciare nuove sfide e metodologie. Tutti dati positivi per il mondo dell’advisory nostrana, dove secondo gli ultimi dati diffusi dall’OCF il 62% dei professionisti ha più di 50 anni.

I costi aziendali

Sebbene possa sembrare che gli over 50 richiedano compensazioni più elevate per le loro competenze ed esperienze, in realtà cercano aumenti di stipendio meno frequentemente rispetto ai colleghi più giovani. Questo indica un approccio equilibrato e realistico verso la retribuzione. La flessibilità lavorativa è ben accolta, con la maggior parte dei dipendenti over 50 che si sente a proprio agio nel lavorare da casa per alcuni giorni alla settimana. Questa flessibilità riflette una prontezza nell’abbracciare le moderne opportunità lavorative.

Tra mentoring e sviluppo

La vasta esperienza dei lavoratori over 50 li rende preziose risorse per le aziende. Il loro coinvolgimento promuove un’atmosfera collaborativa e amichevole sia in presenza che online, sottolineando l’importanza della trasparenza aziendale e dell’autonomia nei ruoli. Il 56% dei lavoratori over 50 dimostra un chiaro interesse per i ruoli di leadership e si mostra entusiasta nel fungere da mentori per i colleghi più giovani. Programmi di mentoring su misura possono facilitare lo scambio di conoscenze e approcci tra generazioni, valorizzando l’esperienza maturata nel tempo.

In conclusione, i lavoratori over 50 rappresentano una risorsa inestimabile per le aziende moderne. È cruciale superare gli stereotipi radicati e valorizzare pienamente il contributo unico che questi professionisti possono offrire, promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo e multigenerazionale.