La montagna da vivere d’estate

Dall’Alto Adige alla Val d’Aosta, passando per il Cadore, le occasioni di divertimento per gli amanti dello sport e della natura non mancano. Per un agosto all’insegna del fresco e della tranquillità

Qualcuno sostiene che la montagna in estate è per i veri intenditori, con le sue cime e i suoi silenzi e il suo frizzante fresco. Come dargli torto visto che le opportunità di svago dopo un intenso anno di lavoro non mancano, dallo sport ai concerti e naturalmente al cibo genuino.

La Val Pusteria di Jannik Sinner.

Per gli amanti dello sport e del grande tennis nell’estate del 2024 non può mancare una visita a Sesto in Val Pusteria, paese natale di Jannik Sinner il nuovo numero uno del tennis mondiale. Dritto, rovescio, pallonetto e smash, sono ormai parole entrate in tutte le case degli italiani che, dopo anni di padel, stanno riscoprendo i campi in terra rossa. Sinner, atleta girovago, vince nei tornei di tutto il mondo ma rimane sempre moto legato al suo paese natale al centro della Val Pusteria, in Alto Adige.

Qui i genitori gestiscono Casa Sinner, struttura con sei appartamenti per vacanze, moderni e confortevoli con vista sulle maestose Alpi Retiche. Da casa Sinner è facilmente pianificabile l’attività outdoor con numerosi percorsi per mountain-bike lungo facili piste ciclabili a fondovalle, oppure più in alto sulle malghe, e spesso si può incontrare anche il giovane Sinner.

La regina delle Dolomiti.

Proseguendo in auto da Sesto, lungo la val Pusteria, si arriva in poco tempo a Cortina d’Ampezzo, la perla delle Dolomiti. Per gli amanti del trekking nell’estate del 2024 la natura è protagonista con il nuovo Sentiero delle Rocce Parlanti, un viaggio nella geologia delle Dolomiti, patrimonio Unesco, con partenza da Ra Valles e arrivo a 2.740 metri, con una vista panoramica sulle montagne della conca ampezzana. A Cortina fervono i lavori e cresce l’entusiasmo per le ormai prossime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 che vedranno nella cittadina ampezzana gare su ghiaccio dal pattinaggio all’hockey e gare sugli sci dal biathlon alla combinata, al salto e gare di curling e bob sulla nuova pista olimpica in costruzione.

Sulla vetta più alta d’Europa.

Nei mesi più caldi dell’anno non può mancare una puntata in val d’Aosta a Courmayeur all’ombra del Monte Bianco. Per i bikers è appena stato inaugurato il progetto e-bike Mont-Blanc con tre percorsi adatti a Mtb ed e-bike, che si snodano lungo la Val Veny e la Val Ferret. E tramite un’app è possibile prenotare una navetta gratuita (esclusa la settimana di Ferragosto) che permette di tornare in paese o di raggiungere Chamonix. Per gli amanti della musica è in calendario un ricco programma di appuntamenti alla terrazza The Organisc SkyGarden, situata alla stazione intermedia del Pavillon a 2.100 metri di Skyway Monte Bianco. Da non perdere in piazza Abbé Henry a ferragosto la festa della Società di Guide d’Italia con le guide alpine in divisa storica. In alta quota anche swing e slice, per chi ama il golf l’emozione è forte con il nuovo 9 buche ai 1.560 metri del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, in Val Ferret.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di luglio del mensile Wall Street Italia. Per abbonarti clicca qui