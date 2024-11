Italsempione: investire nella sostenibilità per creare valore a lungo termine

Nell’odierno panorama economico, in cui l’attenzione alla sostenibilità è sempre più cruciale per gli investitori e le aziende, Italsempione, leader nel settore delle spedizioni internazionali e della logistica, rappresenta un caso di successo di integrazione tra profitto e sostenibilità. Fondata nel 1955, l’azienda ha dimostrato una visione lungimirante, adottando già dagli anni ’90 pratiche sostenibili, ben prima che queste diventassero centrali nel dibattito economico.

La strategia ESG di Italsempione

Italsempione ha istituito nel 2023 un Comitato ESG, guidato dall’Amministratore Delegato Pietro Vavassori, per formalizzare e accelerare l’implementazione delle politiche ambientali, sociali e di governance. L’attenzione dell’azienda a questi aspetti ha contribuito al miglioramento delle sue performance, come testimoniato dal riconoscimento della Medaglia di Bronzo EcoVadis, che la colloca nel 35% delle aziende con le migliori valutazioni di sostenibilità. Questo tipo di certificazioni sono sempre più rilevanti nel mondo del business e della finanza, in quanto i criteri ESG influiscono in maniera diretta sulla valutazione di rischio e sull’attrattività di un’azienda sul mercato.

Le iniziative di impatto ambientale

L’attenzione alla sostenibilità ambientale ha portato Italsempione a sviluppare progetti strategici a lungo termine. Uno dei più significativi è la Foresta Italsempione, realizzata in collaborazione con Treedom, che ha visto la piantumazione di oltre 2.000 alberi in tre paesi in via di sviluppo: Guatemala, Ecuador e Ghana.

Questa iniziativa non solo contribuisce alla compensazione delle emissioni di CO2, ma ha anche implicazioni positive sul piano economico, grazie all’impatto sulle economie locali e ai benefici fiscali legati alle attività di riforestazione. Entro la fine del 2024, Italsempione prevede di completare la misurazione del proprio impatto ambientale in tutte le 16 sedi italiane, con l’obiettivo di implementare tecnologie sempre più efficienti e politiche di riduzione delle emissioni.

L’innovazione sostenibile aiuta anche la competitività sul mercato

Un altro elemento chiave della strategia sostenibile di Italsempione è l’investimento in infrastrutture sostenibili che aumentano l’efficienza operativa e la competitività dell’azienda. Il progetto Italsempione Village, un complesso di 40.000 mq in costruzione a Vittuone, sarà certificato BREEAM Excellent per i suoi elevati standard di sostenibilità e offrirà un vantaggio competitivo nell’ottimizzazione dei costi energetici e nella gestione efficiente delle risorse.

Oltre al sistema fotovoltaico e alle colonnine per veicoli elettrici, la certificazione FITWELL per il benessere dei dipendenti aggiunge valore alla capacità dell’azienda di attrarre e trattenere talenti qualificati, un fattore critico per il successo nel lungo periodo.

La sostenibilità non rappresenta soltanto una responsabilità sociale per Italsempione, ma funge anche da una leva strategica per la crescita. L’azienda sta diversificando le proprie attività, investendo in nuove tecnologie verdi che non solo migliorano l’efficienza operativa, ma aprono anche nuove opportunità di business nel mercato della logistica sostenibile. In particolare, il settore della logistica a basse emissioni di carbonio è destinato a diventare un punto focale per gli investitori che cercano di allineare i propri portafogli agli obiettivi climatici globali.

In collaborazione con Italsempione