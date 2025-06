Investire nel mattone: quanto rende oggi

Il mattone è l’investimento preferito dalle famiglie italiane tanto che il 69% degli italiani lo considera “sempre sicuro”. Ma quanto rende investire oggi sugli immobili? Quanto rende? E’ stato Roberto Rossignoli, Head of Research e Senior Portfolio Manager di Moneyfarm a fare il punto.

Investire sull’immobile: quanto rende oggi?

Negli ultimi dieci anni, ad eccezione di alcune grandi città o località turistiche, la proprietà immobiliare media avrebbe perso il 15% di valore, mentre investendo in uno dei principali indici azionari globali il capitale sarebbe raddoppiato.

L’investimento immobiliare nelle grandi città come Roma o Milano produce un rendimento leggermente inferiore rispetto alla media nazionale, per via dei costi d’acquisto più elevati, con rendimenti lordi annui intorno al 5-6%. Nei centri più piccoli la redditività migliora, ma trovare inquilini affidabili è più complicato, i periodi sfitti sono più lunghi e le possibilità di rivalutazione del capitale ridotte. Senza considerare la presenza di “costi nascosti” come spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, spese condominiali, assicurazioni e imposte (come l’IMU sulle seconde case o la “cedolare secca” per i redditi da locazione), che riducono ulteriormente la redditività reale.

Investire sulla prima casa: gli incentivi previsti

Per quanto invece riguarda l’acquisto della prima casa, più che un investimento, si tratta di un vero e proprio obiettivo di investimento, spesso sostenuto da esigenze e considerazioni che vanno oltre la sfera meramente finanziaria.

Come sottolinea Rossignoli, la prima casa offre senza dubbio alcuni vantaggi. Ci sono in primis da considerare i diversi incentivi, come l’esenzione dall’IMU, l’imposta di registro ridotta al 2%, le imposte ipotecarie e catastali fisse in misura minima e la detrazione degli interessi passivi del mutuo dalla dichiarazione dei redditi. Da considerare anche il Fondo di Garanzia per i mutui prima casa, gestito da Consap, che consente ad alcune categorie di accedere in via prioritaria a una garanzia statale fino all’80% del mutuo per importi fino a 250.000 euro.

L’importanza della pianificazione finanziaria

Incentivi e aiuti agevolano l’acquisto della prima casa, ma l’elemento chiave resta la pianificazione finanziaria. Spesso, però, la decisione di comprare casa arriva in una fase della vita in cui non si è ancora avuta la possibilità o la consapevolezza necessaria per pianificare adeguatamente e così si tendono a stipulare mutui di importo molto elevato. Con la fine dell’era dei tassi ultrabassi, per ottenere il finanziamento più facilmente, ridurre la rata mensile e conservare comunque una capacità di risparmio da destinare ad altri obiettivi, cominciare a risparmiare per tempo sarà ancora più importante.