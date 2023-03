Iniezione di potenza

La casa tedesca ha reso ancora più prestazionali i due modelli: non si erano mai viste delle RS 6 Avant e RS 7 Sportback con una potenza simile

A cura di Motori.it

Le Audi RS 6 Avant e RS 7 Sportback saranno presto disponibili con il pacchetto Performance che le renderà ancora più grintose. In questa nuova veste i due modelli guadagnano 30 cavalli di potenza e 50 Nm di coppia. Questo si traduce in uno sprint più rapido con un passaggio da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, due decimi in meno delle vetture di partenza. I componenti esterni opachi e gli accenti interni blu sottolineano il carattere esclusivo dei due allestimenti. Con una modalità di guida rivisitata, queste Audi ad alte prestazioni non rinunciano ad uno spirito sostenibile: selezionando dal Drive Select la voce Efficiency si può infatti attivare la funzione Coasting, che permette alle sportive di Ingolastadt di veleggiare riducendo i consumi e le emissioni in maniera importante fino alla velocità di 160 km/h. La voce Dynamic S, invece, consente alla trasmissione di sfruttare appieno tutta la potenza dei propulsori attraverso una maggiore reattività. Si hanno così dei passaggi di marcia ancora più rapidi tutto a vantaggio del coinvolgimento al volante. I cambiamenti riguardano anche la nuova grafica per la strumentazione digitale mutuata direttamente dai modelli da competizione del marchio: nel display che funge da quadro strumenti troviamo infatti la colorazione verde, gialla e rossa. A rendere il tutto ancora più adrenalinico ci pensa un nuovo semaforo virtuale che consente di sfruttare al meglio e di attivare il Launch Control.

I cambiamenti delle RS 6 Avant e RS 7 Sportback interessano il look, ma riguardano anche la meccanica, con nuove prestazioni di potenza e di coppia, e i dispositivi per sfruttare al meglio tutta la cavalleria proveniente dal cuore V8 ‘turbato’

Le nuove Audi RS 6 Avant Performance ed RS 7 Sportback Performance sono dotate di extra che rendono l’esperienza di guida più emozionante. Il potente motore V8 biturbo TFSI da 4,0 litri sviluppa ora 630 cavalli e 850 Nm di coppia massima. Questa forza viene scaricata a terra mediante un cambio tiptronic a otto rapporti, dotato di un software di gestione aggiornato, che velocizza i passaggi di marcia. Lo spessore energetico più alto non è il solo frutto della rimappatura della centralina, ma deriva dai turbocompressori più grandi e dall’aumento della pressione di sovralimentazione, passata da 2,4 a 2,6 bar. L’isolamento ridotto tra il vano motore, l’abitacolo e la parte posteriore del veicolo assicura che le prestazioni della RS 6 Avant e della RS 7 Sportback siano accompagnate da un’esperienza sonora di livello superiore. Anche il peso ne giova. Il nuovo differenziale centrale autobloccante migliora la dinamica di guida distribuendo la potenza sui due assi con un rapporto 40:60. In caso di slittamento, viene automaticamente applicata più coppia motrice sull’asse con una migliore trazione: fino al 70% può fluire su quello anteriore e fino all’85% su quello posteriore, per una reattività quasi istantanea. Notevoli la precisione e l’agilità.

Gli interni primeggiano per la qualità dei materiali e per un assemblaggio di alto livello. Il comfort a bordo delle Audi con Performance Pack beneficia di un’elevata insonorizzazione

I nuovi pneumatici Continental Sport Contact 7 concorrono alla riduzione del peso e offrono un’aderenza migliore, oltre che una frenata più efficace. Di serie ci sono i cerchi da 21”, ma si può optare per quelli forgiati da 22”. Il sistema di gestione dinamica Audi Drive Select consente al guidatore di controllare il carattere del veicolo. Sono disponibili sei profili: Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, oltre a due modalità RS1 ed RS2 personalizzabili. Il pacchetto RS Dynamic è di serie sui modelli RS 6 Avant Performance e RS 7 Performance, questo include l’aumento della velocità massima a 280 km/h, la sterzatura integrale dinamica ed il differenziale sportivo quattro sull’asse posteriore. Come optional è disponibile anche il pacchetto RS Dynamic Plus che aumenta la velocità massima a 305 km/h e include un sistema frenante carboceramico, più leggero e resistente al fading. I clienti potranno ordinare le pinze in grigio, rosso o blu. I dischi misurano 440 mm all’anteriore e 370 mm al posteriore.

Alcuni dettagli della nuova RS 7 Sportback Performance

L’Audi RS 6 Avant Performance ha un motore V8 biturbo TFSI da 4,0 litri che sviluppa 630 CV e 850 Nm di coppia massima

Le nuove RS 6 Avant Performance e RS 7 Sportback Performance sono disponibili in un totale di 16 colori: inclusi, per la prima volta, l’Ascari Blue metallizzato e opaco e il Dew Silver opaco. Optando per i cerchi forgiati da 22” si allegeriscono le auto di 20 kg, anche grazie all’adozione del pacchetto RS Dynamic Plus che con il suo impianto frenante carboceramico riduce la massa di altri 34 kg. In totale si tratta di 54 kg in meno che, on e off road, possono fare la differenza. Le vetture scendono di altri 8 kg per la scelta dei tecnici Audi di ridurre il materiale fonoassorbente a livello del vano motore e della zona posteriore. Decisione volta anche ad incrementare le performance acustiche del V8 sovralimentato, ora più libero di esprimersi anche a livello sonoro per rendere l’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

I modelli Performance si distinguono per i componenti esterni RS in grigio opaco sugli specchietti retrovisori esterni, sullo spoiler frontale, sui flap laterali anteriori, sugli inserti sottoporta, sui mancorrenti del tetto, sui rivestimenti dei cristalli laterali e del diffusore posteriore. È inoltre disponibile un pacchetto ottico in carbonio opaco in cui i mancorrenti sul tetto e le finiture dei finestrini laterali sono in nero. Gli iconici anelli Audi e il nome del modello sono disponibili a scelta in versione cromata o nera e anche l’abitacolo ha una specifica caratterizzazione, sottolineata da sapienti tocchi di blu. Le Audi RS 6 Avant Performance e Audi RS 7 Sportback Performance arriveranno nelle concessionarie italiane a partire dalla seconda metà del 2023, con prezzi che partiranno rispettivamente da 148.900 euro e 155.300 euro.