Immobili di lusso crescono in Italia: sono il 2,7% del patrimonio totale

Cresce l’offerta di immobili di lusso in Italia: a fine 2023, lo stock di case di pregio a disposizione è arrivato a rappresentare il 2,7% di tutta l’offerta italiana, con un aumento di 0,5 punti percentuali nel confronto con il 2022. Un’offerta in crescita che si incontra facilmente con una domanda ancora sostenuta (+2% rispetto al 2019).

Sono queste alcune delle evidenze emerse dal nuovo Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia realizzato da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare, in collaborazione con LuxuryEstate.com, portale internazionale leader nel settore immobiliare di lusso, e Coldwell Banker Italy, gruppo attivo nella commercializzazione di immobili di lusso.

I tempi del mercato di pregio

Oltre all’andamento di domanda e offerta, l’analisi mostra come gli immobili di lusso abbiano generalmente tempi di permanenza sul mercato più lunghi di quelli del mercato tradizionale, ma il gap è in diminuzione negli ultimi anni e si è ulteriormente ridotto nel 2023: il Time to sell per gli immobili di lusso – vale a dire il tempo medio impiegato da un annuncio a essere rimosso dal mercato – è di 5,7 mesi, dato di tre mesi inferiore rispetto a quello di inizio 2019 – a fronte dei 5,3 del mercato tradizionale.

Il Time on market – ossia l’età media degli annunci ancora presenti sul portale in un determinato momento – è invece di 9,6 mesi, anche questo in calo nel 2023, e pari a soli 2,3 mesi in più rispetto a quello del mercato tradizionale. Quasi 3 mesi in meno, però, rispetto al dato di inizio 2019.

La distribuzione geografica del lusso

Nel Nord e nel Centro Italia si concentra quasi il 90% del mercato complessivo del lusso. Nel dettaglio della distribuzione geografica, poco meno del 36% si trova nell’area di Nord-Ovest, con il Centro che segue a breve distanza (32,5%). La terza area con più stock è il Nord-Est, che raccoglie circa il 20% del totale, in aumento del 2% rispetto al 2022. In coda si posizionano il Sud, con il 7% circa, e le Isole, con il 5% circa.

Dove si trovano gli stock di maggior valore

Guardando ai dati di zone specifiche del nostro Paese, Milano si conferma la città con il più alto valore dello stock del lusso, 7,35 miliardi di euro, per la quasi totalità composto da appartamenti (99% circa), dato rimasto pressoché inalterato nel tempo. La domanda media si è invece ridotta nell’ultimo semestre del 2023, chiudendo l’anno con -10% rispetto ai livelli del 2019.

Roma è al secondo posto per quanto concerne il valore dello stock, con 4,50 miliardi di euro, ma si è verificata una netta contrazione rispetto al primo semestre del 2019 (-29%). La Versilia resta la prima area turistica in classifica, collocandosi alle spalle delle due grandi città, con 4 miliardi di euro, composti per oltre i tre quarti da ville (77%), aspetto che rappresenta un’eccezione nel panorama italiano, dove a prevalere sono tendenzialmente gli appartamenti. Appena fuori dal podio si piazza la Riviera Ligure, con uno stock dal valore complessivo di circa 3 miliardi di euro.

Le differenze fra ville e appartamenti

Lo stock di tutti gli immobili di lusso in Italia ha superato i 53 miliardi di euro, con una crescita rilevante rispetto al 2022, quando il valore complessivo ammontava a circa 48 miliardi.

Gran parte del valore si concentra nelle ville di lusso: 30,6 miliardi a fine 2023, in crescita del 10% rispetto a un anno prima e del 18% sul secondo semestre del 2019. Gli appartamenti di pregio hanno invece raggiunto un valore complessivo pari a 23 miliardi di euro, dato anch’esso in aumento rispetto al 2022, quando ammontava a 20,1 miliardi.

Guardando alla distribuzione geografica degli stock,

appartamenti : si trovano prevalentemente al Nord-Ovest, che ne ospita poco meno della maggioranza assoluta, 44%, con il Centro che ne accoglie il 27% e il Nord-Est, terzo, con il 22%. Solo l’8%, complessivamente, per Sud e Isole. L’aumento dell’offerta nel 2023 è comune a tutti i territori, fatta eccezione per le Isole, che hanno evidenziato un calo di 7 punti percentuali sul 2022;

: si trovano prevalentemente al Nord-Ovest, che ne ospita poco meno della maggioranza assoluta, 44%, con il Centro che ne accoglie il 27% e il Nord-Est, terzo, con il 22%. Solo l’8%, complessivamente, per Sud e Isole. L’aumento dell’offerta nel 2023 è comune a tutti i territori, fatta eccezione per le Isole, che hanno evidenziato un calo di 7 punti percentuali sul 2022; ville: il 39% dell’offerta totale è situato al Centro, quota più corposa tra le macroaree italiane. Il Nord-Ovest ne ospita invece il 27%, mentre il Nord-Est resta in terza posizione (18%), davanti a Sud e Isole, appaiate all’8%.Per quanto concerne la domanda, il 73% di chi cerca immobili di lusso viene attratto dagli appartamenti, in crescita di circa 2 punti percentuali nel 2023.

Prezzi

Guardando, infine, ai prezzi, il 2023 mostra un andamento stabile dei prezzi unitari medi per gli appartamenti di lusso in Italia: il costo medio al metro quadro è di 7.375 euro, in una forbice che va dagli 8.221 euro al metro quadro del Nord-Ovest ai 6.260 del Sud. Come lo scorso anno, va evidenziato come Nord-Est, Sud e Centro non abbiano ancora recuperato il valore unitario del periodo pre-Covid.

Il prezzo medio unitario medio delle ville in Italia è invece pari a 5.265 euro al metro quadro, e dunque inferiore rispetto a quello degli appartamenti.

Nelle isole si trovano le ville più costose, con un prezzo medio di 6.083 euro/mq, mentre quelle più economiche si possono acquistare al Nord-Est, dove i prezzi superano di poco i 4.200 euro/mq di media.