Il Fee-Only Summit giunge alla sua 13ª edizione

Il Fee-Only Summit 2024, che si terrà a Verona il 29 e 30 ottobre presso il Palazzo della Gran Guardia, è l’appuntamento principale per i consulenti finanziari indipendenti in Italia. Giunto alla sua tredicesima edizione, questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per approfondire le tendenze del mercato, le strategie di personal branding e la tecnologia finanziaria, oltre a fornire uno spazio per il confronto tra esperti del settore e nuovi aspiranti consulenti.

Obiettivo e ospiti

Organizzato da Consultique SCF il Summit ha lo scopo di supportare la crescita e l’innovazione della consulenza a parcella, un settore che ha visto un’espansione significativa negli ultimi anni. Con oltre 1.500 partecipanti attesi, tra consulenti indipendenti, bancari e reti tradizionali, l’evento è il più grande appuntamento nazionale del settore.

Grazie alla presenza di speaker internazionali e professionisti di alto profilo, come Paul Grimes CFP®, Carlo Cottarelli e Beatrice Cicala, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire nuove competenze e conoscere le soluzioni più innovative per la gestione dei clienti. Uno degli obiettivi centrali del Summit è quello di sensibilizzare i professionisti sui benefici della consulenza senza conflitti di interesse. I consulenti fee-only, infatti, operano esclusivamente a parcella, senza ricevere commissioni da banche o intermediari, offrendo così una consulenza trasparente e personalizzata che risponde unicamente agli interessi del cliente. Questo modello si è rivelato sempre più apprezzato in Italia, e il Fee-Only Summit rappresenta il punto di riferimento per chi desidera intraprendere o consolidare questa strada.

Formazione e innovazione

Il Fee-Only Summit è pensato per favorire l’interazione e il networking, offrendo sessioni formative di alto livello, tavole rotonde e momenti di approfondimento su temi come la certificazione CFP, che consente ai consulenti finanziari di distinguersi per competenza e professionalità.

Durante l’evento, i partecipanti potranno esplorare nuove prospettive, grazie anche a workshop dedicati alle tecnologie emergenti e all’uso dell’intelligenza artificiale nel settore finanziario, come l’implementazione di strumenti come ChatGPT.

Networking e opportunità di crescita

L’evento offre anche uno spazio dedicato agli espositori, in cui le principali società di asset management e di servizi finanziari presenteranno soluzioni innovative, consentendo ai consulenti di confrontarsi direttamente con le aziende del settore. Inoltre, grazie alla presenza di Lorenzo Ferrari, uno dei principali esperti italiani di marketing digitale, i partecipanti avranno modo di scoprire le migliori strategie per migliorare la propria visibilità online e acquisire nuovi clienti tramite i social media.

Il Fee-Only Summit 2024 non è solo un momento di formazione, ma un’occasione unica per costruire il futuro della consulenza finanziaria in Italia. I partecipanti potranno beneficiare di un network esclusivo e di un programma ricco di contenuti, pronto a fornire gli strumenti per operare in un mercato in continua evoluzione.

Per partecipare, le iscrizioni sono già aperte e gratuite sul sito ufficiale https://www.feeonlysummit.com/