Giro d’Italia 2025: quanto vale il montepremi

Il Giro d’Italia 2025 promette di essere una delle edizioni più affascinanti e internazionali degli ultimi anni. Dal 9 maggio al 1° giugno, i migliori ciclisti del mondo si sfideranno in 21 tappe, attraversando quattro Paesi — Albania, Italia, Slovenia e Città del Vaticano — per oltre 3.400 km di gara.

Ma quanto vale, in termini economici, questa storica competizione?

Giro d’Italia 2025: il montepremi

La 108ª edizione del Giro partirà da Durazzo, in Albania, segnando la 15ª grande partenza dall’estero e la prima in assoluto da questo Paese. Il percorso coprirà 3.443,3 chilometri e prevede un dislivello complessivo di 52.350 metri.

Due le prove a cronometro: la prima si correrà il 10 maggio a Tirana, su un tracciato urbano di 13,7 km; la seconda è in programma il 20 maggio, da Lucca a Pisa, su un percorso di 28,6 km. La conclusione, come nel 2023 e 2024, sarà a Roma.

Si tratta di una gara particolarmente ambita visto che il montepremi totale del Giro d’Italia 2025 ammonta a 1.636.460 euro, suddiviso tra premi regolamentari e premi speciali. Ogni tappa, ogni classifica e ogni maglia avranno un riconoscimento economico, premiando prestazioni e costanza durante tutta la competizione.

I premi

I premi per ogni arrivo di tappa sono così distribuiti:

1°: € 11.010

2°: € 5.508

3°: € 2.753

4°: € 1.377

5°: € 1.102

6°–7°: € 826

8°–9°: € 551

10°–20°: € 276 ciascuno

I premi per la Classifica generale finale sono i seguenti;

1°: € 115.668

2°: € 58.412

3°: € 28.801

4°: € 14.516

5°: € 11.654

6°–7°: € 8.588

8°–9°: € 5.725

10°–20°: € 2.863 ciascuno

A questi si aggiungono i premi speciali come 2mila euro per ogni giorno in Maglia Rosa, un premio giornaliero di 700 euro al primo classificato per la Maglia Ciclamino, 750 euro invece per la Maglia Azzurra.