Gioielli: 55 carati per Chanel

Per festeggiare i 100 anni del celebre profumo Chanel N°5, Patrice Leguéreau, direttore dello studio di Alta Gioielleria di Chanel, ha immaginato la preziosissima Collection N. 5, prima e unica collezione di Alta Gioielleria dedicata a un profumo. Una collezione che interpreta il fascino eterno di Chanel N°5 in 123 creazioni straordinarie.

Era il 1921, precisamente il 5 maggio, quando Coco Chanel lanciò quello che divenne uno dei profumi più celebri della storia. Commissionato al chimico Ernest Beaux, che miscelò essenze naturali di gelsomino e di rosa insieme a quelle sintetiche (aldeidi) in un modo considerato assolutamente innovativo per l’epoca, questa fragranza moderna, con un flacone trasparente e un nome misterioso, fu da subito considerata una vera rivoluzione. Questa creazione fu amata negli anni da celebrities, jet-set, nobiltà e attrici di Hollywood. Come dimenticare la famosa frase di Marylin Monroe che, nel 1952, quando il giornalista di Life le chiese come andava a dormire di solito, ripose: “Indossando solo due gocce di Chanel N°5”.

Il flacone di Chanel N°5

Dopo il mondo delle fragranze, nel 1932 Mademoiselle Coco decise di “sconvolgere” anche i codici dell’Alta Gioielleria con una collezione realizzata interamente in platino e diamanti. Questi bijoux di diamanti inaugurarono una nuova era nell’Alta Gioielleria. Flash-forward ad oggi, 2021, quando Patrice Leguéreau unisce questi due mondi nella Collection N°5.

La punta di diamante di questa collezione è la collana 55.55 con una pietra eccezionale creata per l’occasione: un diamante taglio smeraldo da 55.55 carati montato intorno a 104 diamanti tondi e 42 diamanti taglio baguette. Il profilo del tappo, la silhouette del flacone, la chiusura con la forma del numero 5 e una cascata di diamanti dal taglio a pera rendono questa creazione il più prezioso tributo all’iconico profumo.

Il collier 55.55 della Collection N°5 di Chanel

Il diamante da 55.55 carati nel collier 55.55 della Collection N°5 di Chanel

