Nuova nomina in Lombard Odier. Giancarlo Fonseca è stato promosso country manager Italy di Lombard Odier Investment Managers, attività di gestione patrimoniale del Gruppo Lombard Odier.

Chi è Giancarlo Fonseca

Dopo la laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche, Fonseca ha mosso i primi passi della sua carriera in Unicredit Xelion Banca, e successivamente in Ubi Banca svolgendo il ruolo di sales & promotion manager. Nel 2006 è approdato all’Aig Life Wealth Management Group/Alico Wealth Management come senior relationship manager, dove è rimasto per quasi 4 anni, diventando poi executive director di Goldman Sachs Asset Management.

Da 7 anni in Lombard Odier Investment Managers prima come head of distribution con focus sullo sviluppo del business con le reti di consulenti finanziari e il private banking, ora è stato promosso country manager Italy.

Lombard Odier: cos’è

Lombard Odier è l’attività di gestione patrimoniale del Gruppo Lombard Odier. I suoi clienti sono investitori istituzionali e intermediari finanziari. La società è di proprietà indipendente dei suoi partner. Con 150 professionisti degli investimenti, Lombard Odier è un’azienda globale con una rete di 13 uffici in Europa, Asia e Nord America e asset in gestione per 61 miliardi di franchi svizzeri (dato a novembre 2022).