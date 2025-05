Gavi Giovani accende il Forte: il 7 giugno protagonisti vino, territorio e solidarietà

Il maestoso Forte di Gavi apre le sue porte sabato 7 giugno per accogliere “Gavi Giovani sul Forte”, il primo grande evento 2025 dell’associazione che riunisce le nuove generazioni della denominazione piemontese Gavi Docg, una garanzia in termini di qualità e autenticità del vino. Una serata tra calici d’autore, specialità del territorio, musica dal vivo e beneficenza, in un mix di convivialità e identità. Parte del ricavato sarà devoluto al Centro Oncoematologico Pediatrico del Policlinico di Pavia.

La serata di Gavi Giovani al Forte

Una fortezza millenaria, calici di Gavi Docg, piatti della tradizione e musica: sabato 7 giugno, il maestoso Forte di Gavi si trasforma nel cuore pulsante del territorio per ospitare il primo grande evento 2025 di Gavi Giovani: “Gavi Giovani sul Forte”. A partire dalle 19.30, le antiche porte del Forte si aprono per accogliere appassionati e wine lovers in un evento che unisce il fascino della storia della denominazione del Grande Bianco Piemontese alla freschezza delle nuove generazioni. Il cortile della Cittadella diventa una vera e propria food court del Gavi Docg, dove il vino è protagonista in abbinamento ad una selezione di eccellenze gastronomiche del territorio: il formaggio Montebore della Cooperativa Agricola La Tula, il Risotto al Gavi ricetta storica del Ristorante Cantine del Gavi, la Testa in Cassetta presidio Slow Food della Macelleria Bertelli e i celebri Amaretti di Gavi dell’Antico Caffè il Moro. Il tutto accompagnato dalla musica del gruppo Torgada, che fonde generi e sonorità.

Dal territorio al vino d’autore

Una serata di convivialità e scoperta per dare ai partecipanti la possibilità di incontrare i giovani volti della denominazione, che raccontano in prima persona il loro vino e territorio e nel contempo partecipare ad un’importante iniziativa di beneficenza: il costo di partecipazione è di 50 euro e parte del ricavato sarà devoluto al Centro Oncoematologico Pediatrico del Policlinico di Pavia, confermando il legame profondo tra il Gavi e i valori di solidarietà e comunità. Anticipa l’evento una masterclass esclusiva riservata ai giornalisti e alla stampa, condotta da Luca Gardini, wine critic di fama internazionale dedicata alla longevità e alla versatilità del Gavi Docg: bianco elegante prodotto esclusivamente da uve Cortese, fresco e minerale racconta con autenticità il proprio carattere contemporaneo.

Il valore della responsabilità sociale