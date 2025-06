“Forte di Gavi, tra calici e cultura”: l’anima giovane del Gavi Docg a Smart Talk

Il Giro d’Italia 2025 promette di essere una delle edizioni più affascinanti e internazionali degli ultimi anni. Dal 9 maggio al 1° giugno, i migliori ciclisti del mondo si sfideranno in 21 tappe, attraversando quattro Paesi — Albania, Italia, Slovenia e Città del Vaticano — per oltre 3.400 km di gara.Ma quanto vale, in termini