Fondi comuni: trionfa azionario nel quarto trimestre, i settori top

È stato un finale d’anno positivo per i fondi comuni azionari. È quanto emerge dalla nuova edizione dell’Osservatorio Trimestrale FIDArating, realizzata dalla società torinese Fida sul risparmio gestito, che si basa infatti su un’imponente base dati: sono 49.049 gli strumenti totali oggetto delle analisi tra fondi e Sicav, di cui 21.210 autorizzati e distribuibili alla clientela retail. La classificazione si estende a 41.821 strumenti e, tra questi, 13.528 strumenti hanno ricevuto il rating.

Nell’analisi del quarto trimestre 2021, spiega Monica Zerbinati analista di Fida, le classifiche sono dominate da specificazioni settoriali, quali l’azionario real estate Usa, in allungo di quasi il 17%, dai metalli e minerali – preziosi e non – e dalle risorse idriche. Figura anche qualche specializzazione azionaria geografica, in particolare Taiwan e Svizzera. Anche l’investimento ESG che beneficia dell’esposizione agli Usa trova posto tra le migliori dieci categorie dell’ultimo quarto di anno.