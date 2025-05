Fondi comuni: il 2024 è stato l’anno degli obbligazionari. Ancora troppi risparmi fermi sui conti

Un 2024 da incorniciare per il mercato italiano dei fondi comuni e del risparmio gestito che registra un patrimonio di 2.509 miliardi di euro, in netto aumento dai 2.338 miliardi di euro a fine 2023.

I numeri sono quelli che emergono dalla Mappa Trimestrale del quarto trimestre 2024 di Assogestioni, i cui dati definitivi segnalano un bilancio positivo anche sul fronte della raccolta netta, risultata pari a 33 miliardi di euro nell’intero anno e a 25 miliardi di euro nel 4° trimestre. Il direttore dell’ufficio Studi di Assogestioni, Alessandro Rota, ha così commentato il fronte a maggiore partecipazione retail, quello dei fondi comuni:

“L’andamento del patrimonio dei fondi comuni, arrivato a sfiorare i 1.280 mld euro a fine anno, è stato determinato da due spinte, entrambe di segno positivo: una raccolta netta di 9,5 mld euro e un effetto mercato pari a +1,2% equivalente a circa 15 mld euro”. “Allargando lo sguardo a tutto il 2024 – ha continuato Rota – si nota come, a partire da metà anno, si sia nettamente invertita la tendenza negativa del primo semestre, al punto che il dato di raccolta nei dodici mesi si è fermato in territorio ampiamente positivo a +11,3 mld euro”.

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Cresce il contributo dei consulenti finanziari

Andando nel dettaglio dei dati resi noti da Assogestioni emerge che la raccolta del 4° trimestre ha premiato i prodotti di diritto italiano, con 5 miliardi di euro, per effetto principalmente del lancio di fondi a scadenza di nuova generazione. Positivi anche i dati dei fondi roundtrip (+2,5 mld euro) ed esteri puri (+2 mld euro).

“I fondi italiani hanno sempre performato bene, con dati positivi su tutti i trimestri” ha spiegato il direttore dell’ufficio studi. “Viceversa, i dati negativi riguardanti i fondi roundtrip ed esteri nella prima parte dell’anno sono legati ai riscatti che hanno colpito i prodotti assicurativi e in particolare unit-linked di cui i fondi esteri spesso sono sottostanti”.

La raccolta per canale distributivo evidenzia “un dato interessante, positivo e in crescita delle reti di consulenti finanziari. Buona anche la performance degli sportelli bancari, mentre resta volatile la raccolta dei clienti istituzionali”, ha aggiunto Rota. Lo spaccato per categoria conferma i trend anticipati dai dati provvisori delle mappe mensili.

“Il 2024 è stato l’anno degli obbligazionari – ha sottolineato il Direttore dell’Ufficio Studi – che nei dodici mesi hanno attratto oltre 50 mld euro di nuovi capitali, con un picco di più di 15 mld euro nel 1° trimestre. La raccolta netta degli ultimi tre mesi dell’anno è stata di 12 mld euro”.

Si chiude in territorio negativo invece la raccolta nel 4° trimestre di azionari (-5,6 mld euro) e bilanciati (-2,2 mld euro), mentre i flessibili sono rimasti sostanzialmente invariati (+172 mln euro). Di segno positivo invece i flussi dei fondi chiusi, pari a 4,2 mld euro nel trimestre, di cui 2,9 mld euro concentrati sui fondi mobiliari che, tipicamente, investono in imprese non quotate di piccole e medie dimensioni.

Sul fronte delle gestioni di portafoglio, Rota ha osservato come “Le gestioni patrimoniali, dedicate alla clientela individuale upper-affluent e private, nel 4° trimestre hanno registrato afflussi per 960 mln euro. Il quadro si completa con il segmento dei mandati istituzionali la cui raccolta complessiva è stata di oltre 10 mld euro”, ha concluso.

Trabattoni: molti risparmi ancora fermi sui conti correnti

Anche il Presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni, ha commentato i numeri dell’anno: