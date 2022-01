FNM entra nel capitale di Sportit

FNM acquisisce una partecipazione in Sportit

FNM acquisisce una partecipazione del 33,33% in Sportit S.r.l., società attiva con il brand Snowit, il principale marketplace per la vendita integrata di skipass online, servizi correlati allo sci ed esperienze legate al mondo della montagna nelle principali località sciistiche europee. L’operazione comporta un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro.

FNM diventa socio di Sportit, leader nel settore degli sport invernali

FNM diventa così socio di un operatore leader nel settore degli sport invernali, comparto che presenta interessanti opportunità di crescita in virtù di un mercato altamente frammentato e scarsamente digitalizzato, con ampie previsioni di espansione delle vendite e nuove opportunità che potranno derivare anche dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

L’investimento di FNM in Sportit è coerente con il Piano Strategico 2021-2025 e si inserisce nel pillar Persone/Comunità, fondato sul paradigma “Mobility as a Community” quale strumento abilitante della nuova mobilità digitale, incentrato sulla gestione delle esigenze di mobilità delle comunità. L’investimento, complementare con altre piattaforme del Gruppo FNM e con i servizi di trasporto offerti, consente infatti di proporre un servizio integrato a persone che condividono l’interesse per gli sport invernali.

FNM e il Piano Strategico 2021-2025

Il Piano Strategico 2021-2025 è stato approvato il 16 settembre 2021 dal Consiglio di Amministrazione di FNM. Il Piano si fonda sulle linee guida approvate a novembre 2020, che configurano il Gruppo come un operatore integrato della mobilità sostenibile, guidato da principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG).

Andrea Gibelli, Presidente FNM, in una recente intervista rilasciata a Prima Comunicazione, ha spiegato come al centro del nuovo Piano Strategico ci sia l’uomo: “FNM ha approvato un Piano Strategico che mette assieme i piani industriali delle società controllate e partecipate, con l’obiettivo di uscire dal proprio perimetro e intercettare una serie di bisogni che partono dall’idea dell’uomo, e costruire su di lui un progetto che guardi al 2030. Partire dai suoi bisogni, dai suoi diritti alla mobilità, alla salute e a vivere in un ambiente confortevole”.

Un cambiamento importante per FNM che, nei mesi scorsi, ha adottato un nuovo payoff, “La vita in movimento”. Andrea Gibelli, nella stessa intervista, ha spiegato questa scelta: “È una presa di posizione precisa. L’interesse delle società di trasporti risiedeva nel tragitto della persona dal punto A al punto B come stazioni di partenza e arrivo. Noi abbiamo esteso la progettazione e la strategia a ogni momento della giornata dell’individuo. Per noi la persona è importante, dal momento in cui mette giù i piedi dal letto a quando ci ritorna”.

FNM e l’importanza dei servizi relativi all’ultimo miglio

Uno degli aspetti fondamentali del Piano Strategico 2021-2025 riguarda i servizi dell’ultimo miglio. FNM sta costruendo Fleximob, “una piattaforma proprietaria che è un arcipelago di startup che fanno sostanzialmente servizio dell’ultimo miglio”, ha sottolineato Andrea Gibelli. Sono tre, al momento, le società che si occupano di questo tipo di mobilità: E-Vai, servizio di car sharing regionale che permette lo spostamento senza alcun limite urbano, Busforfun, società attiva nel settore dei grandi eventi e, più in generale, nelle tecnologie per il turismo ed il commuting, e appunto Snowit.

Il profilo della società Sportit

Sportit è una società attiva con il brand Snowit, prima piattaforma digitale che aggrega tutti i servizi legati agli sport invernali e alla montagna. Su Snowit è possibile acquistare tutto ciò che serve per una perfetta vacanza in montagna in oltre 130 località aderenti: dall’albergo allo skipass, dalle lezioni di sci e snowboard al noleggio dell’attrezzatura, fino ad un gran numero di esperienze benessere, gourmet e adrenaliniche come cene in baita, aperitivi sulla neve, ciaspolate, gite in motoslitta e ingressi a centri termali e wellness. Snowit ha una community di 150.000 utenti registrati e oltre 700.000 follower profilati sugli account social proprietari.