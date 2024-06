Fisher Investments, Advent International e ADIA soci minoritari investendo 3 mld

Fisher Investments sceglie Advent International e ADIA come partner strategici per la pianificazione successoria, le due società entrano in cabina di comando, con un investimento di circa 3 miliardi, come soci di minoranza e Ken Fisher mantiene il controllo della maggioranza della società di consulenza finanziaria e di gestione patrimoniale indipendente. Vediamo tutto nell’articolo.

L’annuncio dell’operazione

In particolare, Fisher Investments ha annunciato che Advent International e una controllata al 100% dall’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) effettueranno un investimento minoritario nella società di consulenza finanziaria di Ken Fisher. Questo investimento, del valore compreso tra 2,5 e 3 miliardi di dollari, valuta FI a 12,75 miliardi di dollari. Il fondatore Ken Fisher continuerà a detenere la maggioranza delle azioni con diritto di voto, mantenendo oltre il 70% della proprietà effettiva. Il closing della transazione è previsto entro la fine dell’anno e non avrà alcun impatto sui clienti, sui dipendenti o sulle operazioni quotidiane di FI.

La pianficazione successoria di Fisher

La transazione rientra nella strategia di pianificazione successoria di Ken Fisher, permettendo al gruppo di operare come società indipendente e privata sotto la guida del CEO Damian Ornani. Fisher Investments gestisce oltre 275 miliardi di dollari per più di 150.000 clienti globali, inclusi 120.000 clienti privati negli Stati Uniti e 185 clienti istituzionali di primo piano. La società serve anche oltre 30.000 clienti privati in 16 paesi, con uffici in quattro continenti, e prevede di continuare a espandere la propria presenza internazionale.

I dettagli dell’operazione

Ken Fisher venderà le proprie partecipazioni a fondi gestiti da Advent e ADIA. Le due aziende vedono in questa operazione un’opportunità di investimento di lungo periodo in una delle maggiori società di consulenza finanziaria al mondo. Tra gli investitori nei veicoli Advent figurano Lunate Capital Limited, Mousse Partners e il National Pension Service (NPS) della Corea del Sud. Dopo il closing della transazione, David Mussafer, Managing Partner di Advent, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di FI. J.P. Morgan Securities LLC e RBC Capital Markets hanno agito come joint financial advisor per Fisher Investments, con Paul Hastings come legal advisor. Ropes & Gray è stato il legal advisor di Advent, mentre Gibson Dunn ha svolto il ruolo di financial advisor per ADIA.

La soddisfazione dei protagonisti

Damian Ornani, CEO di Fisher Investments, ha così commentato: “Questa operazione ci garantisce un percorso indipendente con investitori istituzionali eccezionali che apprezzano la nostra cultura e i nostri obiettivi, permettendoci di operare su scala più ampia e sperimentare soluzioni innovative a beneficio dei nostri clienti e dipendenti.” Ken Fisher ha aggiunto: “Questa operazione è finalizzata alla pianificazione successoria e alla fiscalità patrimoniale, garantendo al contempo che FI mantenga la propria cultura e dedizione al servizio eccezionale per i clienti. Sebbene la mia salute sia eccellente, questa transazione assicurerà l’indipendenza e la cultura di FI a lungo termine, anche in caso di eventi imprevisti.”

Insomma, con questa operazione, Fisher Investments si prepara a un futuro di crescita e indipendenza nel segmento della consulenza finanziaria, supportato da partner strategici che ne condividono la visione e i valori.