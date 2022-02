Fideuram, ottimi risultati nel 2021: masse a 341,2 mld e 15,7 mld di raccolta netta

Un’ottima annata quella appena trascorsa per Fideuram, la società del gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nella consulenza finanziaria e private banking.

Alla fine di dicembre 2021 le masse amministrate dal Gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking risultavano pari a 341,2 miliardi di euro, in aumento di 37,5 miliardi (+12%) rispetto al 31 dicembre 2020, raggiungendo il livello più elevato registrato nella storia del Gruppo. A comunicarlo è il gruppo con una nota

La crescita delle masse rispetto alla fine del 2020 è stata realizzata sia grazie al positivo risultato di raccolta netta, pari a 15,7 miliardi, sia per effetto della performance di mercato che ha inciso positivamente sui patrimoni per 21,8 miliardi. L’analisi per aggregati evidenzia come la componente di risparmio gestito sia risultata pari a 220,7 miliardi di euro (197,2 miliardi a fine 2020, +12%), pari al 65% delle masse amministrate.

Fideuram, raccolta record nel 2021

Nel 2021 l’attività della rete di consulenti e private banker ha registrato la migliore performance commerciale di sempre, realizzando una raccolta netta di oltre 15,7 miliardi, in crescita del 20% rispetto al 2020.

L’analisi delle componenti mostra come la raccolta netta di risparmio gestito, pari a € 11,5 miliardi, sia risultata in forte crescita (+€ 5,4 miliardi) rispetto allo scorso anno. Ciò è stato possibile anche grazie all’attività dei private banker del Gruppo che hanno orientato i flussi di risparmio della clientela verso prodotti a più elevato contenuto consulenziale. La raccolta netta di risparmio amministrato è risultata pari a € 4,2 miliardi (€ 6,9 miliardi nel 2020).

L’utile netto consolidato è risultato pari a 1,1 miliardi (+35%), evidenziando una forte crescita (+284 milioni) rispetto al 2020. Tale incremento include, per 164 milioni, la plusvalenza netta realizzata con la cessione del Ramo Banca depositaria e Fund Administration di Fideuram Bank (Luxembourg).

Al netto di tale componente non ricorrente l’utile netto si sarebbe attestato a 937 milioni, in crescita del 15% rispetto allo scorso anno, rappresentando comunque il miglior risultato di sempre.

I coefficienti patrimoniali consolidati di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking si posizionano al di sopra dei livelli minimi richiesti dalla normativa. In particolare, al 31 dicembre 2021 il Common Equity Tier 1 ratio è risultato pari a 13,6% e il Total Capital ratio pari a 13,8%.