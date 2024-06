Fideuram inaugura i suoi nuovi uffici a Como

Si è alzato ieri pomeriggio il sipario sui nuovi spazi dedicati alla consulenza finanziaria di Fideuram ISPB nello storico palazzo di Intesa Sanpaolo nella centralissima Piazza Cavour di Como. Vediamo tutto nell’analisi.

L’inaugurazione importante per Fideuram ISPB

In particolare, il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di oltre 300 ospiti. Presente tutto il top management di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese; il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca e il Rev.do Mons. Renato Pini. L’affascinante edificio del Gruppo, ideato negli anni Sessanta dell’architetto Luca Saibene e dell’ingegner Gino Morganti, recentemente è stato interessato da un importante progetto di riqualificazione della facciata prospiciente Piazza Cavour e dei sei piani che costituiscono la palazzina.

Maggiori spazi anche per i clienti

Nei nuovi uffici i consulenti finanziari delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments potranno accogliere ed assistere i loro clienti in spazi ancora più ampi e funzionali. Nella nuova sede comasca opereranno 30 private banker che gestiscono più di 720Mln€ di risparmi per conto di oltre 4.200 clienti. Per l’occasione negli spazi del Palazzo è stata allestita una mostra “Pozzoni mette Como in Piazza” con gli scatti del fotografo Carlo Pozzoni.