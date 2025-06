Festival SquiLibri, 4ª edizione della kermesse: il 21 giugno sul palco Leopoldo Gasbarro

Francavilla al Mare si prepara ad accogliere una delle manifestazioni culturali più attese dell’estate abruzzese: il Festival SquiLibri. Dal 20 al 22 giugno, la città ospiterà un evento ricco di incontri e appuntamenti letterari, con la partecipazione di nomi di grande rilievo, tra cui quello di Leopoldo Gasbarro che presenterà il suo nuovo libro “4 volte Napoli”. Il 21 giugno alle ore 20, sul palco dell’Auditorium Sirena, il direttore di Wall Street italia sarà infatti protagonista di un incontro che arricchirà ulteriormente il programma del festival, confermando l’importanza della città abruzzese come polo culturale della costa adriatica.

Il Festival in Abruzzo

In particolare, “SquiLibri – Festival delle narrazioni”, vuole indagare i luoghi nella cultura, nel costume, nella storia, nell’arte e nelle narrazioni dove si annidano gli squilibri che spingono l’esistente. Lo fa in una tre giorni ricca di eventi che si svolge a Francavilla al Mare, con ospiti nazionali e internazionali del mondo della cultura, i finalisti del Premio Strega, una fiera dedicata all’editoria indipendente, itinerari del gusto dove coniugare sapori e letteratura, corsi di scrittura e di lettura. Un Festival che vuole essere innanzitutto un’esperienza, per vivere insieme il mondo delle narrazioni. Anche quelle dello sport e del calcio, che ci coinvolge tutti con passione, come racconterà Leopoldo Gasbarro parlando del suo nuovo libro “4 volte Napoli. 4 scudetti una sola città”, nel suo speech in programma sabato 21 giugno alle 20.

Gli ospiti e gli appuntamenti clou

Come dicevamo il Festival è arricchito dalla presenza di numerosi ospiti di altissima caricatura, oltre al nostro direttore, saranno presenti i finalisti del Premio Strega, ma anche volti noti come Pablo Trincia, Francesca Fagnani, Chiara Francini, Luca Telese e Marco Bocci. Non mancherà neanche la finanza, grazie all’intervento sui megatrend a cura di Giancarlo Orsini, esperto manager di Banca Mediolanum (speech in scaletta per il 20 giugno alle ore 19).

Insomma, il Festival SquiLibri, che sarà dal 20 al 22 giugno a Francavilla al Mare, scalda i motori: il conto alla rovescia è partito. Un appuntamento culturale, tra libri e finanza, imperdibile per cogliere novità e spunti che possono rivelarsi molto utili tanto sul mondo del lavoro quanto nella propria vita personale.