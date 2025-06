Brignone trionfa nella Coppa del Mondo di Sci: è storia, con Generali al suo fianco

Federica Brignone ha conquistato la sua seconda Coppa del Mondo di Sci, ripetendo il trionfo del 2020. Con dieci vittorie e 1514 punti in classifica generale, la sciatrice milanese e valdostana si è confermata come la più vincente della storia italiana. Il suo successo è il frutto di determinazione, talento e un supporto costante, tra cui quello di Banca Generali, che l’ha accompagnata per oltre 15 anni.

Brignone nella storia

Una vittoria eccezionale, che corona una stagione straordinaria. È questo il trionfo nella Coppa del Mondo di Sci 2025 da parte di Federica Brignone, la seconda vittoria mondiale dopo quella del 2020. Un successo costruito dominando in tutte le singole discipline, dallo Slalom Gigante al Super G passando per la discesa libera. Una serie di risultati che consacrano sempre di più il talento della sciatrice milanese di nascita e valdostana d’adozione.

I numeri della sciatrice

I numeri descrivono una stagione fantastica: dieci vittorie, 15 podi e 1514 punti in classifica generale, che hanno portato alla seconda Coppa del Mondo Generale e alla Coppa di Specialità in Discesa Libera. Questi numeri potrebbero ancora aumentare con l’ultima gara di domani, in Slalom Gigante a Sun Valley. Risultati che consolidano il suo status di sciatrice italiana più vincente della storia, con un palmarès da 37 vittorie e 84 podi in Coppa del Mondo, due Coppe del Mondo generali (2020 e 2025), quattro Coppe del Mondo di specialità, tre medaglie Olimpiche e cinque medaglie Mondiali. La carriera di successi di Federica si basa su talento e determinazione, supportati dall’impegno quotidiano e dal sostegno di una squadra composta dal fratello Davide, mamma Ninna, la manager Giulia Mancini e lo sponsor personale Banca Generali, che l’ha accompagnata lungo tutta la sua carriera, dal 2010, quando era una giovane promessa dello sci tricolore.

La partnership con Banca Generali

Per più di 15 anni, Banca Generali ha supportato Federica sulle piste di tutto il mondo, aiutandola a diventare la sciatrice italiana più vincente. Nonostante molte vittorie, ci sono state anche cadute, come quella del 2012, quando un intervento le causò una stagione persa. Una carriera così vincente e duratura si basa su partnership solide e di lungo termine, come quella tra Brignone e la private bank del Leone. Il supporto di Banca Generali ha permesso alla campionessa di concentrarsi sulla preparazione e le gare, fornendole un partner per la pianificazione del futuro e la protezione di quanto costruito con i successi sulle piste di tutto il mondo.

I valori condivisi con l’atleta