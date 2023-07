Fed alza tassi, sui massimi da 22 anni

La Federal Reserve (Fed) ha alzato all’unanimità i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli tra il 5,25% e il 5,50% (si tratta del livello più alto degli ultimi 22 anni). Una decisione che arriva dopo la pausa di giugno (arrivata dopo il decimo rialzo da marzo 2022) e con una chiara indicazione da parte del presidente Jerome Powell. “Continueremo ad adottare un approccio data dependent“, ha dichiarato il numero uno della Fed nel corso della conferenza stampa odierna, aggiungendo “faremo attente valutazioni, meeting dopo meeting“.

Nello Statement la Fed ha mantenuto l’indicazione secondo cui un ulteriore rafforzamento della politica monetaria “potrebbe essere appropriato”.

“Il Comitato continuerà a valutare ulteriori informazioni e le relative implicazioni per la politica monetaria. Nel determinare l’entità di un ulteriore rafforzamento della politica monetaria che potrebbe essere appropriato per riportare l’inflazione al 2% nel tempo, il Comitato terrà conto dell’inasprimento cumulativo della politica monetaria, dei ritardi con cui la politica monetaria influisce sull’attività economica e sull’inflazione, e della politica economica e finanziaria sviluppi”. “Inoltre, aggiunge la nota, continuerà a ridurre le sue partecipazioni in titoli del Tesoro e titoli di debito e garantiti da ipoteca dalle agenzie, come descritto nei suoi piani precedentemente annunciati. Il Comitato è fortemente impegnato a riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2%”.