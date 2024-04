Piazza Affari chiude a -1,65%, fari su Powell dopo Lagarde e Fmi

Giornata all’insegna delle vendite per le borse europee. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in perdita dell’1,65% a 33.393 punti, con vendite in particolare su Stellantis (-3%), Fineco (-2,5%) e Saipem (-2,4%). In controtendenza Amplifon (+0,9%), Leonardo (+0,2%) e Campari (+0,1%).

L’attenzione resta prevalentemente focalizzata sulle tensioni geopolitiche e sulla politica monetaria. La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha confermato che in assenza di shock i tassi potranno presto essere tagliati, mentre più tardi interverrà il numero uno della Fed, Jerome Powell.

Oggi il Fmi ha diffuso le stime aggiornate su crescita e inflazione, prevedendo un Pil globale in aumento del 3,2% nel 2024 e nel 2025. Per quanto riguarda l’Italia, il World Economic Outlook indica un Pil al +0,7% sia per quest’anno che per il prossimo. Per l’eurozona, il Fondo prevede un’inflazione in discesa al 2,4% nel 2024 e al 2,1% nel 2025, mentre negli Usa si attende un 2,9% quest’anno e un 2% l’anno prossimo.

Dall’agenda macro sono giunti i dati in linea con le attese sulla produzione industriale Usa (+0,4% a marzo) e l’indice Zew tedesco, in risalita a 42,9 punti. In precedenza, il Pil cinese ha superato le stime, ma i deboli dati di marzo su produzione industriale e vendite retail hanno sollevato preoccupazioni sulla ripresa economica. I dati sull’occupazione nel Regno Unito hanno mostrato un aumento sopra le attese del tasso di disoccupazione per febbraio, al 4,2%, mentre la crescita dei salari è rimasta stabile al 5,6%, in attesa dell’inflazione (in programma domani).

Nel frattempo, prosegue la stagione di trimestrali statunitensi con i conti di Morgan Stanley che ha battuto le attese in termini di utili (+14,5% utile I trimestre a 3,4 mld $).

Rendimenti ancora in rialzo sull’obbligazionario, con il Treasury decennale al 4,64% e il biennale al 4,95%. Lo spread Btp-Bund si amplia a 144 punti base, con il decennale italiano al 3,93% e il Bund al 2,49%. A fine settimana l’agenzia S&P si pronuncerà sul rating dell’Italia.

Tra le materie prime, il petrolio Brent oscilla intorno ai 90 dollari al barile e l’oro risale a 2.385 dollari l’oncia. Sul Forex, il cambio euro/dollaro resta in area 1,063 e il dollaro/yen si apprezza a quota 154,5 in scia alla forza del biglietto verde.