Fauci: attenti alla variante Lambda, ai vaccini e al “covid lungo”. Pronta la terza dose!!!

Invece che chiamarlo dottor Fauci forse dovrebbero ribattezzarlo Faust, anche se Fauci, per la quantità di notizie negative che arrivano da lui, lo rappresenta già bene. Mi fa venire in mente la bocca spalancata di una belva il cui obiettivo è quello di azzannarci in ogni modo. Non lesina le informazione Fauci, soprattutto quelle negative, così potremmo dire che lui sta alla virologia così come Nouriel Rubini sta all’economia.

I loro racconti sia che si tratti di Pandemia, sia che si tratti di pesanti previsioni di crisi economiche, fanno venire i brividi, l’orticaria e la scarlattina, nell’esatto ordine con cui ve li ho elencati. Così tutto nello stesso giorno Anthony Fauci fa sapere che ci sono già un migliaio di casi di una nuova variante (ribattezzata Lambda) e che stanno già preparando una parte della popolazione americana e quindi anche del resto del Mondo ad una terza dose di vaccino.

Ma andiamo con ordine e cominciamo dall’alfabeto greco cercando di capire qualcosa di più di Lambda.

Proprio quando ci stavamo abituando a sentire parlare della variante Delta, i virologi apparentemente hanno saltato una mezza dozzina di lettere dell’alfabeto greco per nominare la variante Lambda, che secondo quanto riferito è più resistente ai vaccini rispetto alla variante Delta.

Fauci però la prende larga…

“Dati recenti mostrano che le persone vaccinate che vengono ancora infettate dalla variante delta hanno anche alte cariche virali e possono diffonderla ad altri , anche quando non mostrano sintomi o stanno vivendo una malattia lieve”.

Fauci ha affermato che i dati mostrano che le persone infette dalla variante delta hanno livelli virali “circa 1.000 volte superiori in quantità” rispetto a quelli registrati nelle persone infettate dalla variante alfa (la cosiddetta variante inglese), e che all’inizio di quest’anno è diventata predominante negli Stati Uniti.

Nelle ultime settimane sono emersi studi che indicano che gli individui vaccinati sono a rischio di “COVID lungo” – una serie di condizioni associate all’infezione come affaticamento, mancanza di respiro e perdita dell’olfatto che possono durare per settimane o mesi – anche se sono in gran parte protetto da gravi malattie e morte, ha detto Fauci.

Fauci ha anche detto di temere ceppi che sono ancora più spaventosi del Delta

“Se non reprimiamo l’epidemia al punto da far vaccinare la stragrande maggioranza della popolazione, allora quello che accadrà è che il virus continuerà a covare fino all’inverno, dandogli ampie possibilità di ottenere una nuova variante. Francamente, siamo molto fortunati che i vaccini che abbiamo ora facciano molto bene contro le varianti. Potrebbe esserci una variante che persiste là fuori che può spingere da parte il delta. “ “Se ne arriva un’ altra che ha una capacità di trasmissione altrettanto elevata ma è anche molto più grave, allora potremmo davvero essere nei guai”, ha continuato Fauci. “Le persone che non vengono vaccinate pensano erroneamente che riguardi solo loro. Ma non lo è. Riguarda anche tutti gli altri”.

Variante Lambda, allarme non solo da Fauci ma anche dal Giappone

I ricercatori dell’Università di Tokyo hanno avvertito in un nuovo studio che potrebbe essere resistente ai vaccini, secondo quanto riportato da NewsWeek.

Come la variante Delta, la Lambda è altamente trasmissibile, ma i ricercatori giapponesi ritengono che tre mutazioni nelle proteine ​​spike della variante la rendano più resistente agli anticorpi anche quelli indotti dalla vaccinazione

Lambda, nota anche come variante C.37, è già responsabile di 1.037 casi di COVID-19 negli Stati Uniti.

La variante è stata identificata per la prima volta in Perù nell’agosto 2020, dove ora è diventata il ceppo dominante del virus, ed è stata segnalata in 29 paesi, inclusi gli Stati Uniti – Newsweek

Fauci ammonisce su eventuali altre varianti pericolose che per fortuna ora sono marginali, ma al tempo stesso spinge sull’uso e sulla copertura da vaccini. Ed in tal senso arrivano notizie che non lasciano spazio a dubbi:

L’amministrazione Biden starebbe lavorando attivamente per raccomandare che alcune persone immunocompromesse ricevano una dose aggiuntiva di vaccino contro il coronavirus visto che i dati suggeriscono che una terza dose potrebbe aumentare significativamente l’effetto protettivo del vaccino.

Alcuni paesi hanno già iniziato a somministrare un terzo ciclo di iniezioni alle popolazioni vulnerabili e i funzionari di Biden considerano sempre più probabile un’iniezione di richiamo tra almeno alcuni americani vaccinati.

Alcuni ovvi candidati saranno i residenti delle case di cura e altre persone vulnerabili che hanno ricevuto le vaccinazioni all’inizio della campagna di vaccinazione.