Estetica made in Italy

La maison presenta una nuova limited edition realizzata in collaborazione con la designer fiorentina Carolina Bucci

A cura di Elisa Copeta

Il fascino del Made in Italy: il sodalizio tra Audemars Piguet e la designer di gioielli fiorentina Carolina Bucci ha inizio nel 2016 in occasione del 40° anniversario del Royal Oak da donna, creato da Jacqueline Dimier nel 1976. Insieme agli orologiai della Manifattura, la designer italiana ha introdotto la tecnica della martellatura fiorentina nella complessa architettura di questo modello. Oggi, Carolina Bucci festeggia il 50° anniversario del Royal Oak con un design unisex caratterizzato da giochi di luce inaspettati.

Il quadrante. Per la sua terza collaborazione con la Maison svizzera, la designer si è allontanata dalla sua iconica tecnica di martellatura: il quadrante, che a prima vista appare nero, nasconde uno spettro multicolore che dà vita all’effetto Tapisserie. Per raggiungere questo risultato, una platina in zaffiro impreziosita da piccoli quadrati ottenuti tramite micro-strutturazione è stata aggiunta sulla parte superiore della platina del quadrante in ottone per creare delle originali sfumature color arcobaleno. Inoltre, è stata applicata anche una metallizzazione dorata sulla parte posteriore della platina in zaffiro per creare un effetto a specchio.

Materiali e caratteristiche. La cassa e il bracciale in ceramica nera sono impreziositi da viti esagonali in oro rosa che fissano la lunetta e creano un elegante contrasto di colori. Tutti i componenti della cassa e del bracciale presentano la caratteristica finitura satinata della manifattura. Il fondello in titanio e vetro zaffiro, con l’incisione ‘Limited Edition Carolina Bucci’, svela il Calibro 5800. La massa oscillante in oro rosa 22 carati ha eleganti finiture micropallinate, lucidate e satinate. Sul quadrante, il monogramma AP scompare per lasciare il posto alla firma allungata, incisa sulla parte superiore della platina in zaffiro e riempita di lacca bianca. Questa limited edition viene presentata in un portaorologi, anch’esso disegnato da Carolina Bucci.

Prezzo: su richiesta.