Per i proprietari e gli imprenditori, la Direttiva NIS2 rappresenta una sfida strategica di primaria importanza che non può essere trascurata. Purtroppo, molti ancora si illudono di poter risolvere la questione con soluzioni low-cost o consulenze approssimative, ma queste scelte finiscono inevitabilmente per esporre le aziende a rischi inaccettabili. Implementa Group, guidata da Curio Moretti e Gianluca Sammarchi, sfida apertamente questo approccio fallimentare, proponendo una gap analysis come primo passo cruciale per dimostrare che, oggi, la maggior parte delle aziende non è assolutamente pronta per conformarsi alla NIS2.

I rischi della mancata conformità alla NIS2: le sanzioni e le conseguenze

Le sanzioni sono solo la punta dell’iceberg: le implicazioni di un mancato adeguamento vanno ben oltre le multe. La fiducia dei clienti e dei partner può svanire, e le autorità potrebbero imporre restrizioni operative, paralizzando l’azienda. Investire il minimo indispensabile in misure superficiali è una scelta miopica che lascia spazio a vulnerabilità evidenti, che potrebbero essere rilevate durante ispezioni e audit, costringendo l’azienda a interventi correttivi molto più costosi in un secondo momento.

L’approccio di Implementa Group Implementa Group per la conformità alla NIS2

Implementa Group è chiara su questo punto: l’adeguamento alla NIS2 non è una questione di formalità, ma un processo complesso che richiede competenze specifiche e risorse dedicate. Affidarsi a soluzioni scadenti compromette l’intera infrastruttura aziendale, aprendo le porte a minacce informatiche con conseguenze potenzialmente devastanti. Le aziende che trascurano l’importanza di una preparazione adeguata stanno correndo un rischio enorme e, francamente, irresponsabile.

Strategie Avanzate per una Conformità Duratura: Intervista con Implementa Group

Per esplorare le azioni concrete necessarie per l’adeguamento, abbiamo intervistato i fondatori di Implementa Group, Curio Moretti e Gianluca Sammarchi, che non esitano a sottolineare con forza l’inadeguatezza di molte aziende rispetto agli standard della NIS2.

Domanda: Perché la gap analysis è così fondamentale nel processo di adeguamento alla NIS2?

Risposta (Implementa Group): “La gap analysis è il primo, essenziale passo per ogni azienda. È il metodo con cui Identifichiamo le lacune nelle attuali misure di sicurezza rispetto a ciò che la NIS2 richiede. Senza una gap analysis completa e rigorosa, le aziende rischiano di trascurare falle critiche. Implementa Group sfida apertamente chi crede che una rapida revisione sia sufficiente: senza una pianificazione strategica basata su un’analisi accurata, si lascia l’azienda esposta e vulnerabile.”

Domanda: In che modo il penetration test si inserisce nell’adeguamento normativo?

Risposta (Implementa Group): “Il penetration test è uno strumento fondamentale per valutare la reale efficacia delle difese aziendali. Molte aziende pensano di essere protette, ma un penetration test spesso dimostra il contrario, rivelando falle che altrimenti rimarrebbero inosservate. Implementa Group insiste: la NIS2 richiede misure proattive, non reattive, e il penetration test è l’unico modo per essere certi che le difese siano all’altezza delle minacce reali.”

Domanda: Come possono le aziende garantire che gli investimenti siano efficaci a lungo termine?

Risposta (Implementa Group): “Non si tratta solo di implementare nuove tecnologie. Bisogna creare una strategia di lungo termine, che includa aggiornamenti regolari, formazione continua e una risposta rapida agli incidenti. Implementa Group si distingue per il suo approccio integrato, che assicura che gli investimenti in sicurezza informatica non siano semplici pezzi di tecnologia, ma elementi di una strategia evolutiva.”