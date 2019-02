Deutsche Bank Private Banking rafforza la sua presenza a Brescia

Deutsche Bank Private Banking rafforza il team dei private banker di Brescia con l’inserimento di Antonio Guido Foglio. Stando a quanto comunica la società, Foglio ha maturato vent’anni di esperienza nel settore. Arriva da Banca Passadore & C dopo aver lavorato presso diversi istituti di credito nell’area bresciana. Ha perfezionato la sua preparazione anche tramite un Master in Private Banking e la certificazione AIPB ottenuti nel 2017.

Eugenio Periti, responsabile del private banking di Deutsche Bank, ha dichiarato: “L’arrivo di un professionista di lungo corso come Foglio si inserisce in un percorso di crescita che sta coinvolgendo tutta la nostra rete commerciale. Va a rafforzare un team che sempre più punta a distinguersi per la focalizzazione e l’eccellenza del servizio offerto ai clienti, in un’area geografica dalle enormi potenzialità di sviluppo”.

“Il private banking di Deutsche Bank – si legge nel comunicato – è focalizzato su un target di clientela di elevato standing”. Questa richiede sia attenzioni speciali e continue, ad alto contenuto di competenza e di servizio, sia interlocutori qualificati ed esperti. Il network conta su circa 150 professionisti in Italia, con oltre 8 miliardi di patrimonio in gestione. E’ parte di Advisory Clients, la struttura commerciale creata per offrire servizi di banca premium, consulenza di alto livello e prodotti evoluti a clienti privati, imprenditori e aziende. Il tutto grazie a una piattaforma integrata a disposizione dei private banker, dei business banker e dei consulenti finanziari.