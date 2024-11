CRIF e FlowPay annunciano una Partnership per innovare il settore dei Pagamenti Digitali in Italia

CRIF, società globale specializzata in credit bureau, business information, soluzioni digitali avanzate e open banking, e FlowPay, fintech fiorentina che opera nelle soluzioni di pagamento innovative, hanno annunciato una nuova partnership strategica per rafforzare l’offerta di servizi digitali nel settore dei pagamenti in Italia.

Una Collaborazione a Vantaggio di Imprese e Consumatori

La partnership mira a combinare l’esperienza di CRIF nello sviluppo di soluzioni avanzate di open banking con l’agilità e l’innovazione di FlowPay nel settore dei pagamenti. In particolare, questa collaborazione consentirà di arricchire la piattaforma di Financial Management di CRIF con la tecnologia all’avanguardia di FlowPay, offrendo soluzioni di pagamento più sicure, veloci e user-friendly per migliorare l’esperienza dell’utente finale. Le PMI potranno così accedere a strumenti finanziari avanzati, utili per crescere e competere in un mercato sempre più digitalizzato.

Soluzioni Integrate per Gestire al Meglio le Finanze

Attraverso le piattaforme PFM (Personal Financial Management) e BFM (Business Financial Management), CRIF e FlowPay permettono a PMI e clienti retail di ottimizzare la gestione delle proprie finanze e ottenere una visione completa dei propri conti. La continua evoluzione di queste piattaforme garantirà accesso semplice e sicuro a numerose opzioni finanziarie, facilitando le transazioni online e migliorando l’esperienza di pagamento.

Grazie a notifiche automatiche, gli utenti potranno ricevere avvisi per scadenze di pagamento e potenziali stress finanziari. Sarà possibile trasferire denaro tra conti per bilanciare le finanze o saldare fatture in scadenza, tutto all’interno di una singola soluzione, risparmiando tempo e denaro.

Licenza PISP per Maggiore Efficienza

Un ulteriore vantaggio è offerto dalla licenza PISP (Payment Initiation Service Provider) di FlowPay, che semplifica l’implementazione dei servizi di pagamento per clienti che non dispongono di tale licenza o che desiderano ottimizzare i tempi di attivazione.