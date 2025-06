Credito e Finanza 2025: un futuro da costruire insieme

Wall Street Italia è media partner dell’evento Credito e Finanza 2025, rpomosso dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e organizzato da ABIServizi, che si terrà il 1° e 2 aprile 2025 a Milano, presso l’Auditorium Bezzi Banco BPM. Questo appuntamento annuale si concentra su tematiche cruciali come il credito a famiglie e imprese, e l’evoluzione del mercato dei capitali. Con il crescente bisogno di affrontare sfide globali e locali, l’evento quest’anno intende porre l’accento su un tema fondamentale: il ruolo strategico delle banche come motore della crescita e fattore di stabilità finanziaria in un contesto di rapidi cambiamenti.

Capital Markets Union e il sistema finanziario

La sfida della Capital Markets Union e la crescente necessità di integrare regolamentazione, innovazione e sostenibilità saranno al centro delle discussioni. Le dinamiche demografiche, l’innovazione digitale, l’evoluzione dei processi di investimento e la transizione ESG (ambientale, sociale e di governance) richiedono un ripensamento radicale del sistema. Non si tratta più di percorsi paralleli, ma di un vero e proprio ecosistema integrato, capace di supportare la competitività di famiglie, imprese e, più in generale, la stabilità economica a livello europeo.

Il convegno rifletterà sui cambiamenti nei comportamenti di acquisto e la conseguente evoluzione della domanda sia per le famiglie che per le aziende. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla crescita patrimoniale delle imprese, un tema fondamentale per il rilancio del mercato dei capitali. Durante i due giorni dell’evento, istituzioni, operatori bancari e non bancari, e rappresentanti delle imprese si confronteranno su strategie concrete per sostenere un’economia sempre più interconnessa e globalizzata.

I temi principali

L’evento si sviluppa attorno a tre filoni tematici principali:

Credito per le Imprese: come supportare la crescita e la stabilità finanziaria delle imprese in un contesto di forte innovazione. Finanza per le Imprese: l’approfondimento dei nuovi strumenti finanziari a disposizione delle imprese per accedere al mercato dei capitali e finanziare la crescita. Credito alle Famiglie: un focus sulle opportunità di accesso al credito per le famiglie, con un’attenzione particolare alle modalità di finanziamento e alle soluzioni personalizzate.

Il convegno rientra nell’ambito della Settimana Europea delle PMI, promossa dalla Commissione Europea, e le sessioni dedicate al credito alle famiglie sono organizzate in collaborazione con Assofin, l’associazione dei principali operatori, bancari e finanziari, del credito alla famiglia e dei pagamenti. Questo evento rappresenta quindi un’occasione imperdibile per approfondire le dinamiche del credito e della finanza, con particolare attenzione al settore delle piccole e medie imprese.

La partecipazione è gratuita per gli Associati ABI, Assofin, WEC e IFEC previa registrazione sul sito ufficiale dell’evento. Sul portale sono disponibili anche ulteriori informazioni e il programma completo dell’iniziativa, che si rinnova ogni anno con nuovi contributi e aggiornamenti. Il Credito e Finanza 2025 si configura così come un’opportunità unica per riflettere, confrontarsi e progettare il futuro del sistema finanziario europeo.

Per partecipare e consultare tutte le informazioni necessarie, visita il sito: https://creditoefinanza.abieventi.it/