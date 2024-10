Credito alle imprese, illimity va oltre e mette in campo anche i tutor per creare valore

Una banca che punta ad affiancare concretamente le imprese anche grazie al supporto di veri e propri tutor dedicati. Questa la strategia adottata da illimity, gruppo bancario e imprenditoriale italiano fondato da Corrado Passera sei anni fa, nato con l’obiettivo di innovare il sistema bancario tradizionale grazie a tecnologie all’avanguardia senza però perdere lo human touch.

La strategia di illimity

illimity punta ad aiutare le imprese a crescere e valorizzare il loro potenziale con strumenti altamente innovativi. Attraverso sofisticati tools di analisi dei dati soprannominati “credit machine”, la banca eroga credito in tempi molto rapidi. Per le sue analisi illimity non si limita ad utilizzare i tradizionali dati di natura economico-finanziaria, ma prende in considerazione anche tutti quegli elementi che possono essere utili a comprendere meglio le dinamiche di mercato in cui opera l’azienda. Tra questi l’evoluzione dei fattori che ne influenzano il settore, i profili dei manager e gli avvenimenti che possono incidere sulle dinamiche previste dai piani industriali. Dall’analisi integrata di tutti questi dati illimity ha gli strumenti per prendere decisioni consapevoli anche in casi particolarmente complessi e garantire alle aziende clienti un reale valore aggiunto.

Il ruolo chiave dei tutor

Oltre all’erogazione del credito, illimity offre un sostegno importante agli imprenditori attraverso la figura dei tutor. Questi professionisti aiutano le aziende clienti ad elaborare un piano di sviluppo basato sulla comprensione profonda di ogni singolo business. Nella pratica il tutor è un professionista esperto, proveniente da uno specifico settore industriale e che affianca le imprese nel tempo, accompagnandole nel loro percorso di crescita.

La differenza con altre banche

Una differenza chiave tra illimity e le altre banche è l’aver sviluppato un modello di business innovativo slegato dal passato, che consente di avere maggiore flessibilità. La banca si affida ad un’architettura informatica unica, completamente digitale, modulare e in cloud per semplificare tutti i passaggi che portano all’erogazione del credito. illimity unisce le solide competenze finanziarie con quelle industriali dei tutor e le capacità di analisi e gestione di masse di dati capillari.

Un supporto anche dal corporate e investment banking

L’erogazione del credito e il supporto dei tutor di illimity si integrano anche con le divisioni di corporate e investment banking. La prima, guidata da Enrico Fagioli, si focalizza su tre aree: finanza strutturata, turnaround & special situations e factoring. L’obiettivo è andare oltre i bilanci passati e supportare le realtà che cercano un partner in grado di comprendere i loro bisogni e il territorio in cui operano per avviare un percorso di rilancio e crescita anche per linee esterne. L’investment banking, sotto la guida di Fabiano Lionetti, si concentra invece su altre tre aree: mercati dei capitali, cartolarizzazioni e financial markets. Qui il fine è accompagnare società, più strutturate e di medio-grande dimensione, verso ambiziosi percorsi di crescita tramite la quotazione in Borsa o tramite prodotti innovativi come obbligazioni corporate e “alternative debt”, offrendo così strumenti differenti per finanziare la loro attività corrente.

illimity si propone quindi come il partner ideale per le aziende che vogliono crescere nel tempo. Tutor e credit machine sono strumenti chiave con cui la banca guidata da Corrado Passera crea valore per i propri clienti, grazie a un approccio fortemente specializzato e sartoriale. Praticamente l’ultima frontiera del credito alle imprese.