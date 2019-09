Credem: prosegue la crescita nella banca assicurazione

Prosegue la crescita della banca assicurazione nel Gruppo Credem che punta a consolidare il ruolo di partner di riferimento per famiglie ed imprese nella gestione e nella protezione globale dei patrimoni e del benessere.

In particolare sono state superate, alla fine del primo semestre 2019, 483 mila polizze complessive in essere rispetto al target delle 500 mila entro fine 2019 ed i premi per i servizi di protezione in ambito vita e danni sono in crescita del 12% a/a a 32 milioni di euro.

Secondo una nota della società questo risultato si basa sul rafforzamento delle sinergie e sulla sempre maggiore integrazione tra le società produttive Credemvita e Credemassicurazioni e tutte le reti del Gruppo, con l’obiettivo di offrire ai clienti una consulenza completa in un settore che sta assumendo una rilevanza sempre maggiore sia per le famiglie sia per le imprese.

“Il modello di Banca Assicurazione sta funzionando e i risultati sono tangibili”, ha dichiarato Francesco Reggiani, Direttore Commerciale Credem. “Questo modello”, ha aggiunto Reggiani, “rende possibile una piena integrazione dei bisogni di protezione all’interno della consulenza ai nostri clienti famiglie e aziende, e di sfruttare i tanti momenti di contatto con la nostra clientela per fare un check up delle esigenze dei nostri clienti anche sul fronte protection.

Stiamo lavorando per innovare ulteriormente la nostra gamma d’offerta sia sul fronte della salute, sia su quello delle imprese nel loro ampio bisogno di protezione compreso quello emergente del cyber risk, molto sentito dai nostri clienti.”, ha concluso Reggiani.

Risultati primo semestre 2019 Credemvita e Credemassicurazioni

Credemvita, compagnia assicurativa attiva nei rami vita, e Credemassicurazioni, compagnia assicurativa attiva nei rami danni, hanno approvato nelle scorse settimane i bilanci al 30 giungo 2019, entrambi in forte crescita. In dettaglio, l’utile netto di Credemvita si è attestato a 17,2 milioni di euro in crescita del 10% a/a e l’utile netto di Credemassicurazioni ha raggiunto 4,8 milioni di euro, in progresso del 17% a/a. Entrambe le società, guidate dal direttore generale Francesco Germini, hanno raggiunto risultati considerevolmente positivi. In particolare per Credemvita con riserve complessive pari a 7,1 miliardi in crescita del 4% a/a e per Credemassicurazioni con premi emessi pari a 24,9 milioni in crescita del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Partenership Credem Reale Mutua Assicurazioni

A giugno 2018 inoltre, a distanza di 10 anni dalla sottoscrizione del primo accordo di collaborazione, il Credito Emiliano e la Società Reale Mutua di Assicurazioni, Capogruppo di Reale Group, hanno rinnovato la loro partnership paritetica in Credemassicurazioni, compagnia di assicurazioni attiva nei rami danni. L’accordo mette a fattor comune le storiche competenze in materia assicurativa di Reale Mutua e la struttura distributiva del Gruppo Credem, che conta oltre 1,2 milioni di clienti ed è composta, a fine giugno 2019, da 638 tra filiali, centri imprese e negozi finanziari.

Credem ha iniziato a sviluppare la protection trent’anni fa, con scelte strategiche importanti e strumenti a supporto dei bisogni dei clienti a 360 gradi a partire da una gamma prodotti completa. Sono stati inoltre attivati piani formativi e strumenti tecnologici dedicati per le strutture commerciali. Significativa anche la recente nascita di Euromobiliare Advisory Sim, dedicata in particolare al supporto sull’area wealth management, previdenza e assicurazioni.