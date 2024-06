Copernico SIM punta sui giovani: c’è l’ingresso di due nuove leve

Copernico SIM, società di Intermediazione Mobiliare indipendente da gruppi bancari e assicurativi guidata da Gianluca Scelzo e quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana, continua a puntare sulle nuove leve che intendono abbracciare la professione di consulente, per perseguire il progetto di crescita e creare i presupposti per il cambio generazionale. Ad annunciare l’ingresso di due nuovi talenti in squadra è la stessa società con una nota ufficiale.

Chi sono i talenti reclutati

Due i giovani consulenti finanziari che hanno fatto il loro ingresso in Copernico SIM: Mattia Campadello, classe 1993, di Torino, ha studiato management delle società sportive specializzandosi nel Golf Club Management. Negli ultimi anni ha maturato il desiderio di dedicare le sue energie e competenze non più a un’azienda ma alle persone e nel 2023 si è rimesso in gioco intraprendendo un percorso di studi autonomo che lo ha portato a raggiungere l’iscrizione all’albo OCF. Anna Gallian, classe 1996, di Rovigo, dopo la laurea in Economia e Management all’Università di Ferrara, si è dedicata al mondo della consulenza finanziaria per offrire un affidabile sostegno alle scelte d’investimento, in una proficua relazione con i Clienti, coniugando competenze ed empatia.

“La caratteristica principale di Copernico SIM è l’età media dei nostri consulenti, più bassa rispetto a quella del settore (45 contro più di 50, ndr) – afferma Gianluca Scelzo, Consigliere Delegato Copernico SIM – Da sempre abbiamo deciso di investire sui giovani e si conferma la nostra principale mission nel reclutamento. Questo perché sono svincolati dalle logiche di prodotto e più abili a relazionarsi con la clientela più giovane, che ha la necessità di fare scelte patrimoniali importanti anche a seguito di passaggi generazionali. Continuiamo a puntare soprattutto su di loro, formandoli e avviandoli alla professione. Sappiamo che la strada non è semplice soprattutto all’inizio – continua Scelzo – ma siamo convinti che questa professione possa garantire lunghi percorsi di crescita e di soddisfazione e che il settore abbia bisogno dell’apporto di giovani e della loro particolare attitudine all’innovazione. Per questo per il Progetto Giovani costi di vitto e alloggio sono a carico della nostra Azienda, che garantisce inoltre al consulente junior un sostegno economico per tutto il primo anno di attività”.

Copernico SIM e i giovani

Copernico SIM dal 2010 porta avanti il Progetto Giovani, nato con l’obiettivo di formare nuovi consulenti finanziari che vengono seguiti tramite tutoraggio fino alla completa autonomia professionale. Nei mesi scorsi il percorso è stato integrato con un programma di formazione assicurativa volto al superamento anche dell’esame IVASS e all’iscrizione all’Albo RUI degli agenti assicurativi, permettendo all’aspirante consulente di intraprendere la propria attività con una preparazione completa in ambito assicurativo, patrimoniale e di analisi di portafoglio.