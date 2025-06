Contro il rumore dei mercati, la forza dell’oro

In un mondo che corre e cambia direzione, c’è chi inizia a guardarsi intorno più lucidamente. Tra la confusione dei mercati e la complessità degli strumenti digitali, torna in primo piano un bene antico, semplice e concreto: l’oro fisico

Ogni giorno porta nuove incognite: tensioni geopolitiche, pressioni fiscali crescenti, mercati sempre più volatili e in crisi di fiducia. In questo scenario, investitori, imprenditori e famiglie si pongono la stessa domanda: come si protegge davvero il patrimonio nel lungo periodo? La risposta, per molti, non arriva dalla finanza ipertecnologica. Non è scritta in un algoritmo. È un ritorno all’essenziale. A un bene antico, reale e silenzioso: l’oro fisico da investimento.

Il bisogno di semplicità.

Negli ultimi anni, mentre il mercato proponeva soluzioni sempre più sofisticate – dalle criptovalute ai fondi chiusi, ETF, ETC, fino ai derivati alternativi – è emersa una richiesta diversa: protezione concreta. L’oro fisico, riconosciuto da sempre come bene rifugio per eccellenza, risponde a tale bisogno. È un bene reale, universale, liquidabile in tutto il mondo e non soggetto a default. Non è una valuta fiat, né un’azione o un’obbligazione, è ciò che resta anche quando tutto vacilla: una forma liquida di stabilità. Un fatto che le stesse banche centrali hanno chiaro: gli acquisti medi sono passati infatti da 473 a 1073 tonnellate annue con un incremento del 127% dal 2022 a oggi. E grazie alla Legge 7 del 2000, in Italia chiunque può acquistare e possedere oro fisico.

Perché l’oro fisico è cruciale.

Chi gestisce capitali, oggi, si chiede: come difendersi da inflazione e svalutazione? Quali strumenti permettono di diversificare tenendo il controllo? Esiste un asset liquido, indipendente, privo di controparte? Con l’oro fisico, la risposta è sì. Basilea III lo classifica come asset a rischio zero, comparabile al contante. È esente Iva, può essere utilizzato come garanzia reale nei confronti del sistema creditizio e/o per l’accantonamento di Tfr e Tfm, e non ha costi di smobilizzo.

Una leva anche per le aziende.

Non si tratta solo di una riserva. Per molte aziende l’oro è una leva concreta: rafforza il patrimonio netto, diversifica la liquidità, ottimizza gli accantonamenti e rappresenta una garanzia reale svincolata dai circuiti bancari. In sintesi: è una scelta di solidità per chi guida imprese, prende decisioni e guarda avanti.

L’approccio di Careisgold.

In Italia, Careisgold S.p.A. è tra le realtà di riferimento per chi sceglie l’oro fisico come asset: commercializza lingotti in oro puro 999,9‰ provenienti da raffinerie inserite nella Good Delivery List, offrendo custodia in caveaux e servizi che sollevano l’acquirente da incombenze. Ha introdotto in Italia una novità: la separazione tra patrimonio del cliente e del Banco Metalli. Un gesto pensato per chi non accetta compromessi sulla sicurezza.

Con un vantaggio ulteriore: la possibilità per il cliente di rivendere l’oro in deposito direttamente a Careisgold, al prezzo di mercato, monetizzando in pochi giorni. “Siamo partiti dalle priorità dell’imprenditore: mettere in sicurezza il patrimonio, salvaguardare la liquidità, valorizzare ogni risorsa. E da lì, abbiamo progettato una soluzione che fa davvero la differenza” – afferma Claudio Boso, Presidente Careisgold.

L’acquisto in un’unica soluzione permette di accedere all’Oro Puro Fisico in modo immediato e conveniente. Careisgold ha inoltre creato un prodotto unico: il Piano di Acquisto Ricorrente, che permette di accumulare Oro fisico in modo graduale e flessibile, beneficiando del prezzo medio, a partire da importi ridotti. Tutto con trasparenza e totale controllo grazie all’App. In un’economia che cambia, ripensare strumenti patrimoniali non è un’opzione è una responsabilità.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di giugno 2025 del magazine Wall Street Italia. Clicca qui per abbonarti.