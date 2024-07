Consulenza, ricambio generazionale: Copernico SIM si rinforza con 4 nuove leve

Il tema del ricambio generazionale nel mondo della consulenza finanziaria resta caldo come non mai, pertanto, è senz’altro una bella notizia per il segmento quella dell’ingresso di 4 giovani advisor nei ranghi di Copernico SIM. Vediamo tutto nell’articolo.

I nuovi volti di Copernico

In particolare, Copernico SIM, società quotata di intermediazione mobiliare indipendente da gruppi bancari e assicurativi, guidata da Gianluca Scelzo, dà il benvenuto ad altri 4 giovani consulenti finanziari, raggiungendo quota 6 nuovi consulenti nell’ultimo anno e confermando l’età media della rete come una tra le più basse del settore (45 anni contro più di 50, ndr). I primi tre ingressi hanno effettuato una variazione di ruolo, da Agenti Assicurativi per Copernico SIM, hanno concluso l’Accademia della Consulenza Finanziaria diventando Consulenti: Francesco Cagnin, classe 1998, di Noale e operativo nel capoluogo Veneto. Lorenzo Francesconi, classe 1995, di Pinerolo e attivo in provincia di Torino, Pasquale Davide Randisi, classe 1992, di Agrigento e attivo nel sud della Sicilia. Colui che firma direttamente come Consulente Finanziario è Marco Martini, classe 2000, di Novara e laureato in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che rafforzerà la rete nel capoluogo piemontese.

L’impegno per i giovani

Con l’Accademia della Consulenza Finanziaria, evoluzione del Progetto Giovani, da 14 anni Copernico SIM si impegna a formare nuovi Consulenti Finanziari che vengono seguiti tramite tutoraggio fino alla completa autonomia professionale. Nei mesi scorsi il percorso è stato integrato con un programma di formazione assicurativa volto al superamento anche dell’esame IVASS e all’iscrizione all’Albo RUI degli agenti assicurativi, permettendo all’aspirante consulente di intraprendere la propria attività con una preparazione completa in ambito assicurativo, patrimoniale e di analisi di portafoglio.