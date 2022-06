Consulenza finanziaria, perché investire è questione di goal

Per investire bene, è molto importante chiarire prima i propri obiettivi (goal). Ecco perché Allianz Global Investors (AllianzGI) ha lanciato il primo laboratorio sul Goal-Based Investing in Italia. Quest’ultimo, che ha chiuso la sua seconda edizione il 14 marzo scorso, intende guidare l’investitore italiano nella costruzione di portafogli resilienti, affrancati dall’incertezza di breve periodo e legati alla salvaguardia del pianeta e agli obiettivi dei risparmiatori.

Investire per obiettivi secondo Allianz GI

Christian Finckh, Head of Global Allianz Business Development (in foto), ci spiega in proposito: “I consulenti finanziari hanno un ruolo pivotale nelle decisioni dei clienti di come creare ricchezza, proteggerla e assicurarsi una pensione. Un approccio goal-based li supporta nell’identificazione della propensione al rischio dei clienti”. AllianzGI ha poi dato un supporto-extra ai consulenti finanziari negli ultimi due anni, caratterizzati dalla pandemia e dalla crisi in Ucraina. “Abbiamo incrementato la frequenza e prossimità ai consulenti, per raggiungerli con tutti i canali disponibili. Inizialmente abbiamo impiegato soprattutto il canale online, viste le restrizioni sanitarie. Ora abbiamo ripreso le riunioni, cercando di essere fisicamente presenti, ove possibile. Ma il digitale è qui per restare, specie in una società come la nostra, con team in tutto il mondo”, racconta l’Head of Global Allianz Business Development.

Allianz GI e la consulenza finanziaria

AllianzGI è particolarmente attenta al mercato italiano e ai suoi consulenti finanziari. “In Italia ho notato un alto livello di sofisticazione dei consulenti, per cui investiamo molto nella loro formazione. Lavorando in un contesto molto competitivo cerchiamo di differenziarci. Oltre che con la proposta formativa, anche con nuove idee di investimento”, sottolinea Finckh. Che ha anche ravvisato molta innovazione nel nostro paese, dove è nata, tra l’altro, l’idea che ha permesso la creazione del prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked Active4Life, poi esportato all’estero. “Il prodotto unisce le opportunità di rendimento a un sistema di garanzia attiva annuale unico sul mercato. Active4Life rappresenta quindi una soluzione progettata per consentire all’investitore di approcciarsi con maggiore serenità ai mercati finanziari, offrendo un’arma in più per affrontarne la volatilità e l’incertezza”, conclude Finckh.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di maggio 2022 del magazine di Wall Street Italia