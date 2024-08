Importanza delle relazioni di lungo termine con i clienti, portafogli costruiti guardando oltre il rischio e molto altro. Il 2024 si sta delineando come un anno cruciale per l’evoluzione delle tendenze e delle sfide che caratterizzano il settore della consulenza finanziaria.

Dagli Usa, l’ultimo rapporto di Financial Advisor Magazine (ed. luglio/agosto 2024) offre una panoramica approfondita su queste dinamiche, mettendo in evidenza gli sviluppi più significativi relativi al mondo dei professionisti della consulenza finanziaria. Vediamo tutto nell’analisi.

La crescita dei consulenti finanziari

Il rapporto annuale sui consulenti finanziari americani mostra come stiano guadagnando sempre più rilevanza tra i risparmiatori a stelle e strisce grazie alla loro capacità di costruire relazioni a lungo termine con i clienti. Questo focus sulla sostenibilità dei rapporti è visto come un fattore cruciale per mantenere la redditività dei professionisti nel lungo periodo. Gli adivsor non solo gestiscono gli investimenti, ma offrono un servizio che si basa sulla comprensione profonda delle esigenze e degli obiettivi dei loro clienti, rendendoli indispensabili per il successo finanziario a lungo termine.

Il portafoglio oltre il rischio

La ricerca inoltre critica l’uso eccessivo del value at risk nella costruzione dei portafogli, suggerendo metodi alternativi che meglio si allineano con le esigenze dei clienti e con le realtà del mercato. L’approccio tradizionale, basato su una valutazione meccanica della tolleranza al rischio, viene messo in discussione, proponendo invece strategie che considerano una gamma più ampia di fattori, inclusi gli obiettivi a lungo termine e le preferenze individuali dei clienti.

I trend di marketing nel 2024

Il marketing nel settore della consulenza finanziaria sta subendo cambiamenti significativi. Il report identifica cinque tendenze principali per il 2024, sottolineando l’importanza di strategie digitali che migliorano l’interazione con i clienti e l’integrazione della tecnologia nei processi di marketing. Queste tendenze includono l’uso crescente dei social media per il branding personale, l’automazione del marketing per migliorare l’efficienza e l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale per personalizzare le comunicazioni con i clienti.

L’interesse per la filantropia

Un’altra area di crescente interesse è la consulenza filantropica. Il rapporto discute i benefici sia emotivi che razionali di un approccio alla consulenza finanziaria, che include la filantropia. Consigliare i clienti su come integrare i loro valori personali con i loro obiettivi finanziari, attraverso donazioni e investimenti filantropici, non solo rafforza la relazione consulente-cliente, ma allinea anche le strategie finanziarie con le convinzioni personali dei clienti.

Insomma, le novità non mancano per i consulenti finanziari che desiderano rimanere aggiornati sulle tendenze del settore e adattarsi ai cambiamenti in atto, imponendosi come figure chiave in un panorama sempre più complesso e competitivo, dove la capacità di costruire e mantenere relazioni solide con i clienti è più importante che mai.