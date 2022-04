Cresce ancora la raccolta delle reti di consulenti finanziari. A febbraio è salita del 40,5% rispetto al mese precedente e del 18,2% anno su anno, per una raccolta netta di 5,4 miliardi di euro. Lo dicono i dati di Assoreti, l’Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti. Nei primi due mesi la raccolta ha raggiunto, così, i 9,2 miliardi: un valore superiore del 10,8% rispetto a quanto realizzato nello stesso periodo del 2021. Il flusso netto di liquidità destinato a conti correnti e depositi è positivo per 1,5 miliardi: in calo del 21,2% rispetto al mese precedente, ma in aumento del 64,5% anno su anno.

Consulenti finanziari e risparmio amministrato

I volumi di raccolta sugli strumenti finanziari amministrati, pari a 1,5 miliardi, sono cresciuti significativamente sia in termini congiunturali (309 milioni a gennaio), sia in termini tendenziali (114 milioni a febbraio 2021). Dominano la raccolta i certificati (361 milioni), seguiti da obbligazioni (332 milioni) e azioni (276 milioni).

Andamento del risparmio gestito

La raccolta del risparmio gestito a febbraio è salita del 45,4%, raggiungendo quota 2,4 miliardi di euro (-32,2% anno su anno). In particolare, fondi comuni di investimento hanno raccolto 718 milioni di euro: valore più che decuplicato rispetto a gennaio ma in contrazione rispetto all’anno precedente (-38,8% anno su anno). Gli investimenti continuano a

privilegiare gli Oicr aperti di diritto estero, con sottoscrizioni nette per 738 milioni; bilancio positivo anche per i fondi chiusi mobiliari (79 milioni) mentre il saldo è negativo sui fondi aperti italiani (-99 milioni). Nel complesso si conferma la decisa concentrazione degli investimenti sulla componente azionaria degli Oicr aperti (985 milioni). Il bilancio delle gestioni patrimoniali individuali è positivo per 567 milioni (+50,8% mese su mese; -13,8% anno su anno); le scelte di investimento tornano a coinvolgere le gestioni patrimoniali mobiliari (Gpm, 209 milioni). I versamenti netti realizzati su polizze assicurative e prodotti previdenziali ammontano, nel complesso, a 1,1 miliardi di euro (-8% mese su mese; -34,7% anno su anno). Si conferma l’orientamento all’investimento in polizze unit-linked (469 milioni) e polizze multiramo (510 milioni).

Il contributo mensile delle reti al sistema dei fondi aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, raggiunge, pertanto, 2 miliardi di euro, risultando pari al 51,2% dei volumi totali dell’industria (3,9 miliardi); l’apporto da inizio anno sale, così, a 3,5 miliardi e rappresenta il 38,6% della raccolta netta realizzata dall’intero sistema fondi (9,2 miliardi).

Il Gruppo Fideuram (che comprende Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest SIM e IW SIM) si colloca al primo posto dall’inizio dell’anno per raccolta netta con 3 miliardi (seguito da Fineco con 1,5 miliardi) e per raccolta in risparmio gestito con 1 miliardo. Per quanto riguarda la raccolta di febbraio, il gruppo è primo nella classifica di raccolta netta, con oltre 1,9 miliardi, e per raccolta di risparmio gestito, con 768 milioni.

Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti (nella foto sopra), ha commentato così gli ultimi dati sulla raccolta netta: