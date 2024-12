Come sarà il 2025 dei mercati secondo Allianz

Come sarà il 2025 dei mercati? Provano a delineare un quadro di quello che sarà lo scenario di base gli analisti di Allianz nel loro consueto outlook, partendo da un presupposto: alla luce di un soft landing in vista per le economie degli Stati Uniti e del mondo, le prospettive per gli asset rischiosi appaiono positive.

In questo contesto, gli analisti di Allianz sono dell’idea che questo sia il momento di riconsiderare l’asset allocation spostandosi lungo la curva di rischio o aggiungendo asset illiquidi, come il debito privato e le infrastrutture. Mentre si profila il rischio di una guerra commerciale e dei dazi – suggeriscono poi – la gestione attiva sarà fondamentale per orientarsi in un’economia globale in cui la selettività è prioritaria.

Azioni

Partendo dall’idea che il contesto attuale sia favorevole ad una serie di asset rischiosi, i fari sono puntati soprattutto sulle azioni Usa, che – a detta di Allianz – continueranno ad apprezzarsi nonostante le alte valutazioni attuali.

“Storicamente i primi mesi dell’anno sono favorevoli e i recenti dati economici, soprattutto quelli statunitensi, restano costruttivi e sostengono le vendite e gli utili aziendali. Prevediamo che la Fed taglierà ulteriormente i tassi di interesse, almeno per un certo periodo, contribuendo ad aumentare la liquidità sul mercato”.

Nel dettaglio, sono da favorire:

le small cap che, secondo Allianz, offrono già valutazioni interessanti, e beneficeranno ulteriormente del sostegno fiscale e della crescita economica;

che, secondo Allianz, offrono già valutazioni interessanti, e beneficeranno ulteriormente del sostegno fiscale e della crescita economica; azioni tecnologiche : che dovrebbe continuare a performare bene, nonostante le valutazioni elevate, grazie all’abbassamento dei prezzi dell’energia e la riduzione delle probabilità di misure antimonopolistiche sotto l’amministrazione Trump;

: che dovrebbe continuare a performare bene, nonostante le valutazioni elevate, grazie all’abbassamento dei prezzi dell’energia e la riduzione delle probabilità di misure antimonopolistiche sotto l’amministrazione Trump; le bancheUsa che, invece, dovrebbero ampiamente beneficiare delle prospettive di una rapida deregulation.

In termini geografici, la crescita economica più solida negli Stati Uniti rispetto all’Europa è uno dei motivi per cui, le azioni USA sovraperformeranno quelle dell’Eurozona.

“Tuttavia – fa notare Gregor M.A. Hirt, Global CIO Multi Asset – i mercati azionari non devono essere confusi con l’economia interna sottostante. Ad esempio, molte aziende dell’Euro Stoxx 50 generano una parte significativa delle loro vendite negli Stati Uniti e prevedibilmente beneficeranno di un’economia statunitense resiliente”.

Obbligazioni Per quanto riguarda il reddito fisso, gli attesi tagli dei tassi di interesse – spiegano da Allianz – dovrebbero supportare i mercati obbligazionari; tuttavia, con il rischio di un ritorno dell’inflazione, gli investitori dovrebbero essere preparati a possibili turbolenze in caso di slittamento dei tagli.

“Gli investitori – anticipano gli esperti – potrebbero spostarsi lungo lo spettro di rischio, riallocando asset attualmente detenuti in liquidità o in fondi del mercato monetario a basso rischio verso opportunità a “medio rischio” nei mercati obbligazionari o privati, controbilanciando le posizioni più rischiose”.

Asset illiquidi

Allo stesso tempo, gli asset illiquidi potrebbero assumere un ruolo sempre più importante nella diversificazione, con la crescita del debito privato e delle infrastrutture che è sostenuta dalle nuove norme europee volte ad aumentare i flussi provenienti dagli investitori retail.

A questo proposito, Deborah Zurkow. Global Head of Investments, ricorda: