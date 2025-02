Chi sono gli sportivi più pagati al mondo, la classifica 2024

Per il secondo anno di fila, nel 2024, Cristiano Ronaldo si è classificato al primo posto nella classifica dei sportivi più pagati al mondo. Il calciatore portoghese, all’età di 40 anni, continua a svettare in cima al ranking mondiale con incassi 2024 pari a 260 milioni di dollari. Una cifra incredibile accumulata in gran parte grazie al suo contratto con il club della Saudi Pro League, Al Nassr, mentre altri 45 milioni di dollari sono arrivati a sponsorizzazioni e iniziative fuori dal campo.

È quanto emerge dalla classifica di Sportico, che piazza sul podio, subito dopo Ronaldo, la star del basket Stephen Curry (153,8 milioni di dollari), mentre al terzo posto spicca Tyson Fury (147 milioni di dollari), pugile britannico, che circa un mese fa ha annunciato il suo addio dalla boxe.

Per trovare l’unico italiano tra i 100 sportivi più pagati nel 2024 bisogna scorrere la classifica fino al 43esimo posto: qui troviamo Jannik Sinner, il numero uno al mondo del tennis, che ha guadagnato 52,3 milioni di dollari, divisi tra stipendio (25,3) e sponsor (27).

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Nessuna donna tra i primi cento

Da sottolineare che, nei primi cento posti nella classifica di Sportico, non si vede l’ombra di una donna. La stella del tennis statunitense Coco Gauff, che è stata l’atleta donna con i maggiori guadagni nel 2024, ha incassato 30,4 milioni di dollari, ovvero circa 7 milioni di dollari in meno rispetto al limite minimo di 37,5 milioni di dollari per entrare nella top 100.

La top 10 degli atleti più pagati

Ecco la top ten degli atleti più pagati nel 2024, con l’indicazione dello sport praticato da ciascun atleta:

Cristiano Ronaldo – Calcio: 260 milioni di dollari

– Calcio: 260 milioni di dollari Stephen Curry – Basket: 153,8 milioni di dollari

– Basket: 153,8 milioni di dollari Tyson Fury – Boxe: 147 milioni di dollari

– Boxe: 147 milioni di dollari Lionel Messi – Calcio: 135 milioni di dollari

– Calcio: 135 milioni di dollari LeBron James – Basket: 133,2 milioni di dollari

– Basket: 133,2 milioni di dollari Neymar – Calcio: 133 milioni di dollari

– Calcio: 133 milioni di dollari Oleksandr Usyk – Boxe: 122 milioni di dollari

– Boxe: 122 milioni di dollari Karim Benzema – Calcio: 116 milioni di dollari

– Calcio: 116 milioni di dollari Kylian Mbappé – Calcio: 110 milioni di dollari

– Calcio: 110 milioni di dollari Jon Rahm – Golf: 105,8 milioni di dollari

Secondo Sportico, gli atleti più pagati provengono da otto sport e 27 paesi con una predominanza del calcio e del basket tra gli sport più remunerativi.

I 100 atleti più pagati hanno guadagnato un reddito totale stimato di 6,2 miliardi di dollari nel 2024, di cui 4,8 miliardi di dollari in stipendio e premi in denaro, nonché 1,4 miliardi di dollari fuori dal campo, dal campo, dal percorso o dalla pista.